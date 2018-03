Virtus Lanciano. Derby occasione di riscatto. Mammarella: «fuori il massimo da tutti»

LANCIANO. Il rocambolesco ko di Avellino ha lasciato pesanti strascichi in casa Virtus Lanciano. Il match di sabato col Pescara arriva nel momento peggiore di sempre in Serie B dei frentani, mai in questi anni così in basso e in difficoltà in classifica. Il derby, da questo punto di vista, se vinto però potrebbe rappresentare la spinta necessaria per uscire rapidamente e con forza dai bassifondi della graduatoria.

Per questa ragione l'attenzione di D'Aversa e giocatori è massima, complice una posta in palio mai così alta tra Lanciano e Pescara. Il tecnico può sorridere per i recuperi di Piccolo (nulla di grave dopo il piccolo stop avuto con l'Avellino, ndr), Amenta e Di Matteo. Sicuri assenti invece Ferrari, Ze Eduardo, Vastola (ha smaltito la squalifica ma si è infortunato in settimana, ndr) e Aquilanti, appiedato per un turno dal giudice sportivo.

«È un derby molto in sentito in città e dobbiamo essere bravi noi a portarlo dalla nostra parte» – ha dichiarato in conferenza stampa il capitano della Virtus Lanciano, Carlo Mammarella – «il pubblico è dalla nostra parte e sarà compito nostro portare lo stadio dalla nostra parte per darci quella piccola spinta in più per fare risultato. È un momento no e sappiamo che in questo lavoro i giudizi sono soprattutto legati ai risultati. La delusione credo sia normale».

La partita col Pescara arriva in un momento tutt'altro che positivo per i colori rossoneri: «ad inizio stagione avrei immaginato al derby in una posizione di classifica diversa o quantomeno con qualche punto in più. Però è giusto guardare la realtà e la classifica che ci vede soltanto a 14 punti. Dobbiamo in qualsiasi modo venir fuori da questa situazione. Questa squadra è formata da ragazzi e uomini veri e ognuno di noi deve aiutarsi e aiutare soprattutto la Virtus Lanciano. Ognuno di noi deve tirare fuori il massimo».

«Non siamo ancora dentro la fossa» – ha chiuso Mammarella – «dobbiamo uscirne fuori e abbiamo la forza per farlo».

