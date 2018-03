Basket. Momento di crisi per la Proger Chieti. Obiettivo ripartire

CHIETI. Stanislaw Jerzy Lec, poeta polacco sfuggito rocambolescamente alle esecuzioni di massa naziste, scrisse: “anche il male vuole solo il nostro bene”. Un aforisma che può applicarsi a ragione anche alle nostre Furie, in questo periodo impegnatissime, a fin di bene, ad infliggersi dolori in serie. Anche questa quinta sconfitta ha lo stesso canovaccio, si parte, tenendo mentalmente per due quarti, e si tiene fino all’apparizione dei soliti fantasmi che, a partire della terza frazione, puntualmente compaiono all’orizzonte per minare nei ragazzi di Galli, qualsiasi certezza di gioco. Basta poco, basta che gli avversari facciano salire in partita la loro intensità e di colpo il meccanismo si inceppa. Anche ieri è accaduto questo, contro una squadra Recanati che ha avuto il merito di continuare a crederci, anche dopo aver mostrato, fino al riposo lungo, un campionario di bruttezze ben corposo.

Galli aveva preparato una buona gabbia difensiva su Sollazzo, che si era espresso solo a sprazzi nei primi due quarti ma a sparigliare le carte ci ha pensato Lawson che ha spaccato la partita. La coperta difensiva è così diventata improvvisamente corta. Recanati ha aggiustato la mira, l’alto minutaggio dello starting five ha tolto un po’ di lucidità alle Furie e in aggiunta qualche episodio nel momento cruciale della gara non ha girato per il verso giusto. Sul 59-59 Armwood, fino a quel momento il migliore tra le fila della Proger, si divora un canestro fatto e di pura frustrazione commette fallo mandando Lawson in lunetta. È sembrato proprio questo il momento chiave della partita. A volte vincere o perdere è pura questione di dettagli. Appellarsi alla sfortuna, però, non sarebbe onesto e soprattutto impedirebbe di analizzare lucidamente l’attuale momento di crisi. Coach Galli a fine partita ha sottolineato come solo con il lavoro si possa tornare a vincere e chi può dargli torto. L’importante è non cadere nel più cupo pessimismo, perché questi uomini sono gli stessi dimostratisi capaci di vincere, gagliardamente, tre partite nelle prime sei gare. Il campionato è ancora lunghissimo e come spesso accade nello sport quando meno la si attende la luce torna all’improvviso a rischiarare i tempi bui. Serve compattezza, il resto verrà, magari sin da Legnano.



PROGER CHIETI - BASKET RECANATI 62-69 (17-10, 33-25, 51-52, )

PROGER CHIETI: Monaldi 11 - Sergio 8 - Piccoli - Vedovato 2 - Armwood 11 - Lilov 17 - Piazza - Allegretti 8 - Marchetti - Sipala - Di Martino.

Coach: Massimo Galli.

BASKET RECANATI: Forte - Pierini 9 - Lauwers - Nwokaye - Traini 13 - Bonessio 2 - Procacci -Maspero - Lawson 25- Sollazzo 20.

Coach: Andrea Zanchi.