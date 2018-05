Comunali: a Teramo Morra candidato sindaco per centrodestra

TERAMO. "Collegialità, ascolto, confronto e alta tensione morale": punta su questi che definisce elementi prioritari nell'azione di governo Giandonato Morra, ex assessore regionale ai Trasporti della giunta Chiodi e candidato sindaco che alle prossime amministrative del 10 giugno, a Teramo, guiderà una coalizione di centrodestra con Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e le liste civiche Futuro In e Oltre, oltre a quella del Popolo della Famiglia. Oggi, in una sala gremita di gente, candidati e amministratori, ha presentato la sua candidatura alla città, dopo che nell'ultima settimana aveva strapppato l'adesione della Lega. Morra ha sottolineato il primo risultato già ottenuto, la giovane età della media dei candidati delle sei liste che lo sostengono, e l'ottimismo che deriva dall'esistenza di un sondaggio, rivelato dal senatore di Forza Italia, Nazario Pagano, che riconsegna un altro gradimento attorno alla sua candidatura. Il candidato ha liquidato con "sfumature, non fratture", l'ampia discussione che ha preceduto la formazione della coalizione, che è stata "una fase di discussione e di assestamento". Un tira e molla a cui ha scritto la parola fine anche il segretario regionale del partito di Salvini, Peppino Bellachioma.

"Alla fine è stata una scelta di buon senso, che ci vede partecipi e attori nell'appoggiare la candidatura dell'avvocato Morra - ha detto il deputato della Lega - e lo ribadisco anche in pubblico: il nostro sarà un appoggio senza condizioni, senza preclusioni ma al tempo stesso la nostra azione sarà anche di aiuto, di controllo e di verifica costante degli atti e della gestione dell'amministrazione". Morra ha anticipato i sostantivi caratteristici del lavoro della sua squadra, ispirato alla "sobrietà, dedizione a Teramo, lavoro quotidiano, rispetto delle persone e anche una rivisitazione del rapporto della pubblica amministrazione con i cittadini. C'è tanto lavoro da fare, ma non andiamo a parlare dai cittadini per convincerli ma per far comprendere che Teramo deve riprendere il cammino perché è da troppo tempo in stallo".

All'incontro c'erano i rappresentati di tutto il cartello delle liste che appoggiano il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia: per Forza Italia c'erano Nazario Pagano e il deputato Antonio Martino, il portavoce comunale Raimondo Micheli per Fdi, il vicepresidente del consiglio regionale Paolo Gatti come referente della lista civica Futuro In, Bellachioma e il segretario comunale Roberto Canzio per la Lega, il consigliere provinciale Federico Agostinelli per la civica Oltre e Simona Lupi del Popolo della Famiglia che nei giorni scorsi ha ritirato la sua candidatura a sindaco per convergere su quella di Morra. Tra i presenti anche il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio.