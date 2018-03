Conti in rosso dell’Ente Manifestazioni Pescaresi

PESCARA. Casse in rosso per l’Ente Manifestazioni Pescaresi che si ritrova a fare i conti con l’assenza di liquidità per pagare i fornitori.

Colpa della mancata erogazione dei contributi da parte dei partner pubblici: il Comune non versa i 30mila euro previsti in bilancio, né i 194mila euro bloccati dal 2014 quale indennizzo per l’acquisizione degli immobili teatrali costruiti dall’Ente, né vengono versati i contributi promessi dalla Regione Abruzzo.

La denuncia arriva dai gruppo Forza Italia e Pescara in Testa che comunque si congratulano con «l’ottima gestione» dei vertici dell’Ente, nominati dal centrosinistra e dell’«ottimo lavoro di rilancio realizzato nella scorsa stagione di eventi dal Maestro Valori, lavoro confermato dai numeri».

L’intera rassegna del Festival di Musica, jazz, circo e danza, per 25 spettacoli, contro i 24 del 2016, hanno totalizzato 13mila 857 presenze contro le 10mila 234 del 2016 (+35%).

751 gli abbonamenti rispetto ai 207 del 2016 (+263%) e l’incasso delle serate è stato pari a 252mila euro, che diventano 277mila euro se sommiamo anche le prevendite, ovvero +30 per cento rispetto al 2016.





«La verità», spiega d’Incecco, «è che sino a oggi l’Ente Manifestazioni Pescaresi se continua a sopravvivere è solo grazie ai buoni risultati raggiunti nella scorsa estate con quei 60mila euro di incassi in più che hanno rappresentato ossigeno per l’Ente. Ma quello che è venuto paradossalmente e inspiegabilmente a mancare è il sostegno degli Enti pubblici: lo scorso anno il Comune ha erogato all’Emp i 10mila euro di quota associativa annuale e un contributo di 50mila euro».

Per il 2017 la governance dell’Ente aveva chiesto un contributo di 80mila euro, ma alla fine nel bilancio preventivo ha scritto 50mila euro come nel 2016, e quel bilancio è stato approvato dalla giunta Alessandrini. Peccato però che quando l’Amministrazione ha redatto il bilancio comunale abbia tagliato quella somma, riducendo i 50mila euro ad appena 30mila euro.

Ad oggi, comunque, il Comune per il 2017 non ha erogato neanche i 30mila euro messi in bilancio. E non basta ancora: «nel 2014», ricorda D’Incecco, «il Comune ha acquisito la proprietà degli immobili teatrali costruiti negli anni dall’Ente Manifestazioni su aree demaniali, e ha stabilito di forfettizzare all’Ente stesso una somma pari a 194mila euro, somma che dal 2014 in realtà non è mai stata liquidata, mentre sarebbe anch’essa comunque una boccata d’ossigeno per l’organizzazione culturale. Peggio ancora quello che accade con la Regione che a oggi non ha erogato un centesimo per l’Emp mentre continua a elargire somme per il Marrucino. A questo punto vogliamo capire cosa intendano il Comune e il sindaco Alessandrini quando parlano del rilancio dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, il figlio migliore del panorama culturale pescarese per il quale non si riescono a versare le somme messe in bilancio, ma poi si elargiscono 10mila, 20mila, 35 mila euro per feste e festarelle come l’Indie Rocket Festival, il Festival della Laicità, il FLA, le Notti Bianche, le Luci d’Artista e i concerti del Primo Maggio».





TESTA CONTRO LA REGIONE

«In tutto questo è fin troppo evidente l’inadempienza della Regione Abruzzo che, quando ha voluto, ha dato contributi anche per il rifacimento di via Margherita, nel tratto antistante la scuola media ‘Mazzini’ – ha sottolineato il Capogruppo Testa -, e il suo non aver dato sostegno all’Ente Manifestazioni Pescaresi grida vendetta,. In secondo luogo, è chiaro che l’Ente paga lo scarso interesse di Sinistra Italiana cui il sindaco ha appaltato l’intero ‘pacchetto cultura’. È chiaro che SI ha dirottato i fondi su altre iniziative penalizzando un Ente che è il fiore all’occhiello della città, evidentemente non condividendo la nomina di Valori a capo dell’Organizzazione culturale. Infine veniamo all’imposta di soggiorno: con il ricavato di quella tassa si può fare di tutto, oggi abbiamo un plafond di 200mila euro che chiediamo al sindaco Alessandrini di girare interamente all’Ente Manifestazioni».



DI IAVOCO NON SPIEGA

L’assessore Di Iacovo ricorda però che le aree su cui il complesso del Teatro d'Annunzio sorge da fine anni '60 e dove oggi si trovano anche gli uffici dell'Emp dall’anno scorso appartiene alla Città attraverso una permuta effettuata con l'Agenzia del Demanio. «Questa operazione», dice l’assessore, «ha posto un tassello determinante per la restituzione dei famosi 194.000 euro all'Emp, quelli che tanto sono cari oggi a chi parla di conti in rosso, ma di cui, quando era classe dirigente non si è mai minimamente occupato, nemmeno si erano posti il problema dell'esistenza di tali somme».

L’assessore spiega che si aggiungeranno altri fondi pari a oltre 30.000 euro, un quantum oltre cui il Comune, «in quanto Ente in predissesto, non può andare ma che saranno anch'essi versati entro novembre».