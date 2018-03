Antonelli (Fi) consegna soldi finti a D'Alfonso. Lotti di stucco

PESCARA. Due mazzette di banconote chiaramente false, sono state consegnate questa mattina, nella sala Giunta del palazzo comunale di Pescara, dal capogruppo comunale di Forza Italia, Marcello Antonelli, al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso.

La consegnata, in un’aula ammutolita ed imbarazzata, è avvenuta prima che il “padrone di casa” prendesse la parola nell'ambito della presentazione del progetto per il nuovo stadio della città adriatica, alla presenza del ministro per lo Sport, Luca Lotti, del sindaco Marco Alessandrini e del prefetto Francesco Provolo.

«Visto che siamo tutt’e due qui – gli ha detto – ritengo utile anticipare i tempi e sono venuto a consegnarle quanto da lei richiesto, così siamo pari. Mi raccomando li spenda bene, auguri», ha concluso il Capogruppo Antonelli lasciando la Sala e chiarendo che si trattava di “50mila euro”.

Un atto dimostrativo, che segue la querela per diffamazione presentata in sede civile da D'Alfonso, nei confronti di Antonelli, con una richiesta di risarcimento danni di 50mila euro. La vicenda è una dei tanti strascichi di quelle che ruotano intorno a PescaraPorto, l’investimento immobiliare di Milia e Mammarella a due passi dal ponte del mare.

Proprio questa mattina era in programma un tentativo di conciliazione e D'Alfonso non si è presentato.

Antonelli aveva già annunciato nei giorni scorsi che non avrebbe partecipato.

Il capogruppo di Forza Italia ha così tirato fuori dal giaccone una busta e poi dalla busta le due mazzette che ha appoggiato accuratamente sul tavolo. Il presidente della Regione non ha replicato in alcun modo.

Sorpreso il ministro Lotti, che si è guardato intorno stupito e poi il presidente gli ha spiegato: «gli ho chiesto un risarcimento danni per delle cose che ha detto».

Alla base della querela presentata da D'Alfonso, le parole pronunciate nell'agosto scorso da Antonelli che, nei giorni del rimpasto di giunta a Pescara, aveva lasciato intendere che il siluramento dell'assessore Civitarese fosse opera di D'Alfonso, per la contrarietà dell'esponente dell'amministrazione pescarese al progetto PescaraPorto.

Civitarese, che in un primo momento sembrava destinato a lasciare la giunta, è rimasto invece saldo al proprio posto.



L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PROTAGONISTA

«Ho scelto la conferenza stampa sullo Stadio alla presenza di un Ministro per restituire al Governatore D’Alfonso la stessa notorietà che lui stesso ha voluto tributarmi con la sua azione civile – ha spiegato il Capogruppo Antonelli – e per comunicargli che né io né i miei legali abbiamo partecipato stamane alla richiesta di mediazione. Ma soprattutto ritengo che il messaggio, reso in maniera tanto plateale, sia chiaro: se quello del presidente D’Alfonso era un neanche tanto velato tentativo di silenziare e di intimidire, in maniera grossolana e volgare, l’opposizione, è evidente che ha miseramente fallito nel suo tentativo, anzi la sua azione civile ha ulteriormente rafforzato la nostra convinzione di come l’attuale Governatore rappresenti una piaga per l’intero Abruzzo e proprio per questo vada fortemente e convintamente contrastato e rimandato a casa. Per quanto mi riguarda, ovviamente, oggi ho consegnato al Presidente D’Alfonso gli unici esemplari di 50mila euro che mai potrà pensare di ricevere da me per una simile vicenda che rientra nell’ambito della stringente polemica politica, e nel frattempo ci prepariamo ad andare finalmente in aula, in Tribunale, per aprire il dibattito su PescaraPorto e D’Alfonso».