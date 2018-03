Elezioni Avezzano, avversari politici strappano manifesti del M5S e video li inchioda

AVEZZANO. Si infuoca la campagna elettorale di Avezzano con un video che sta facendo da ore il giro del web.

Dopo decine di manifesti del Movimento 5 Stelle strappati in tutta la città i pentastellati hanno deciso di piazzare una telecamere per scoprire i responsabili.

E la trovata ha funzionato perché sono così riusciti a riprendere le immagini incredibili accadute la notte del 31 maggio, alle 3.40, in via Garibaldi ad Avezzano.

«Noi vorremmo continuare a pubblicare solo video che parlano del nostro programma ma oggi siamo costretti a informarvi sul livello infimo raggiunto dalla campagna elettorale ad Avezzano», commenta il candidato sindaco Francesco Eligi.

Dalle immagini si vedono due persone che arrivano in auto nei pressi dei cartelloni elettorali. Uno si avvicina allo spazio numero 16 del Movimento 5 Stelle e strappa i manifesti. L’altro se ne sta allo spazio numero 20 ad attaccare i manifesti della lista Forza Avezzano per De Angelis sindaco.

Quando il lavoro è completato i due se ne vanno.

La mattina seguente con la luce del sole i 5 Stelle tornano sul posto per «vedere meglio la correttezza» dei loro avversari. Risultato? Lo spazio 16 è ancora vuoto, perché i cartelloni sono stati strappati mentre nello spazio 20 campeggiano in bella mostra i nuovi manifesti della lista Forza Avezzano per De Angelis sindaco .

«Se non rispettano la legge ora dopo cosa faranno», si chiedono dal Movimento 5 Stelle Avezzano che già nei giorni scorsi avevano denunciato un tentativo di bloccare la raccolta firme per la presentazione delle liste elettorali.





Proprio Gabriele De Angelis si è dissociato ufficialmente dal gesto ed ha chiesto scusa al M5s aggiungendo: «Non è il mio stile e non è lo stile della mia coalizione. Proprio su questo, però vorrei fare una piccola precisazione. Non posso passare sottovoce il fatto che il M5S cerca di attribuire ad un’intera coalizione, formata da 7 liste e 168 candidati provenienti per il 90% dalla società civile, il comportamento di due soggetti esterni, pagate da un candidato per affiggere i suoi manifesti, e che peraltro lo stesso candidato mi ha assicurato essere stati redarguiti e poi estromessi dall’organizzazione già prima della denuncia del M5S proprio per i loro comportamenti. Nel ribadire la mia condanna per atteggiamenti del genere, che assicuro nessuno di INSIEME ha mai tenuto, allo stesso tempo – conclude De Angelis – sottolineo però il tentativo di strumentalizzare questa vicenda».