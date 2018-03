Sanità. Il Pd di Chieti favorevole al project financing di Maltauro

CHIETI. Il Partito Democratico chiede che si realizzi un nuovo ospedale a Chieti denunciando le criticità strutturali, ovvero la vulnerabilità sismica, nota da alcuni anni, del policlinico.

Lo ha fatto con il gruppo consiliare al Comune di Chieti a cui si è unito anche ''Chieti per Chieti'', altro gruppo della minoranza di centrosinistra, nel corso di una conferenza stampa che segue le polemiche innescate nei giorni scorsi, da Forza Italia ma anche dal Movimento 5 stelle, che criticano il ricorso al project financing ma anche, nel caso di Forza Italia, la decisione della giunta regionale che di recente ha diffidato la Asl a pronunciarsi sul project entro il prossimo 30 aprile.

Fino ad ora il Pd era stato sollecitato a prendere una posizione proprio dalle opposizioni ma non vi era stata una dichiarazione chiara e univoca in tal senso. Il partito è sembrato più che spaccato sulla pervicacia del presidente della Regione poi i dissidi sembrano aver trovato in parte una composizione.





Dichiarazioni che sono arrivate ieri, forse fuori tempo massimo, visto che sempre per oggi è annunciata una conferenza stampa di Forza Italia nella quale Mauro Febbo annuncerà (ancora) la “fine definitiva” della procedura innescata dalla presentazione del progetto da parte della ditta Maltauro.

«Vogliamo che la Regione se ne occupi e realizzi al più presto un nuovo ospedale a Chieti», ha detto Luigi Febo, ex candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative e capogruppo di Chieti per Chieti, «e questo significa dare la soluzione ai problemi che ci sono oggi: dal 2012 abbiamo un ospedale che ha seri problemi strutturali e già dal 2015 la Regione ha deciso di investire sull'ospedale di Chieti, realizzando un nuovo nosocomio».





Sempre secondo Febo «negli ultimi mesi il centrodestra ha buttato fumo negli occhi dei cittadini, cercando di raccogliere il consenso elettorale a discapito della qualità della sanità a Chieti. E si è visto mercoledì in Consiglio comunale - ha sottolineato Febo - quando Forza Italia e Movimento 5 stelle hanno votato un ordine del giorno che dice no al nuovo ospedale. Per quanto ci riguarda, nel solco già intrapreso con la Regione che dopo aver aperto definitivamente il nuovo Polo del Cuore a Chieti, una realtà che si trova nella nostra città quando il governo di centro destra lo voleva chiudere, continueremo e chiedere alla Regione di investire sulla città di Chieti e di realizzare un ospedale nuovo che darà sicuramente una certezza alla nostra città di avere una sanità di alta qualità».







I Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Ottavio Argenio e Manuela D'Arcangelo prendono posizione e commentano: «Evidentemente la scarsa attenzione è una caratteristica che contraddistingue gli appartenenti al PD abruzzese o forse, più semplicemente, far finta di ignorare le proposte alternative che vengono puntualmente avanzate dal MoVimento 5 Stelle è una strategia ben precisa degli esponenti del PD che così facendo, ritengono ingenuamente di potersi appropriare delle idee altrui in caso di bisogno. Se i Consiglieri comunali del PD necessitano di un ulteriore chiarimento sulle nostre posizioni siamo ben disponibili a fornirli – replica il Capogruppo Ottavio Argenio - Il MoVimento 5 Stelle ritiene che l'ospedale di Chieti abbia urgente bisogno di lavori di messa in sicurezza e di nuove strutture.

Lo abbiamo detto e scritto chiaramente in più occasioni, in Regione con atti a firma di Sara Marcozzi, in varie conferenze stampa e da ultimo, in occasione dello scorso Consiglio comunale. Allo stesso modo abbiamo indicato quelle che per noi sono le alternative al project financing: ASL e Regione devono fare ricorso al Fondo Nazionale per l'Edilizia Sanitaria, ai fondi regionali disponibili e a Cassa Depositi e Prestiti. In questo modo non solo ci sarebbe un risparmio di circa 700 MILIONI DI EURO ma ASL e Regione manterrebbero la gestione diretta di tutti i servizi anziché cederli, insieme ai profitti, al privato».