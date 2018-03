M5s: «ricatti e spartizioni dentro la maggioranza Alessandrini»

PESCARA. C’è chi lascia per fare carriera in Regione e chi resta e alza la posta con un occhio puntato dritto verso le prossime elezioni amministrative. Gli incarichi vanno bene ma i consensi rimangono comunque il punto centrale di tutto.

Dopo la dipartita del vicesindaco Enzo Del Vecchio si è scatenata una vera guerra degli incarichi nel mercato comunale di palazzo di Città dove la maggioranza eterogenea sta mettendo a dura prova i nervi del primo cittadino, Marco Alessandrini.

In ballo il posto di presidente del Consiglio in pectore all’attuale consigliere Pagnanelli ed una serie di deleghe/incarichi compensativi per gli altri.

Fino adesso sono stati cambiati ben cinque assessori (Sammassimo, Teodoro, Sulpizio, Santavenere e Del Vecchio), è cambiato il vice sindaco e da domani ci sarà un nuovo Presidente del Consiglio

Secondo quanto è emerso nei giorni scorsi l’alleanza dei sei consiglieri delle liste civiche si sarebbe sgretolata nel momento in cui il PD avrebbe aperto spiragli per trattative singole. E così la consigliera Lola Berardi lanciata per alcuni giorni sarebbe disposta a ritirare, secondo le ultime notizie, la sua candidatura a Presidente del Consiglio in cambio di un assessorato, mentre la lista Teodoro, che dà ultimatum di 60 ore al Sindaco, attenderebbe la nomina all'Ater provinciale per Gianni Teodoro, il consigliere Padovano avrebbe la vicepresidenza del Consiglio ed il Consigliere Bruno una delega come consigliere esperto.

Oggi il M5s è intervenuto sulla vicenda della nomina del Presidente del Consiglio e in conferenza stampa ha tuonato contro questo modo di fare: «per giorni abbiamo assistito allo scontro tra i consiglieri PD Presutti e Pagnanelli per la Presidenza del Consiglio che si è concluso con la decisione di premiare il secondo in quanto maggior "portatore di voti"», ha detto la capogruppo M5s Enrica Sabatini «poi hanno iniziato a chiedere qualcosa le liste civiche e per giorni è circolata la richiesta rivolta alle opposizioni di appoggiare la candidatura della consigliera di centrosinistra Lola Berardi e che, da quanto scritto sui giornali, aveva trovato anche un possibile sostegno nel centrodestra che avrebbe valutato infatti questa possibilità. Neanche per un secondo abbiamo sentito parlare di competenze e di capacità necessarie per svolgere questo ruolo».

«A tre anni dall'insediamento il vicesindaco ha abbandonato la barca per fare carriera in Regione», prosegue la consigliera M5s Erika Alessandrini «ed il centrosinistra non è in grado neanche di esprimere un presidente del Consiglio che sia voluto almeno dalla sua maggioranza. Il nome indicato dal Partito Democratico ha generato infatti così tante polemiche, attriti e prese di distanza che, anche se verrà eletto, il consigliere Pagnanelli è un Presidente, nei fatti, già sfiduciato dalla schiacciante maggioranza dell'aula».

«Quello che emerge con chiarezza è che il Sindaco Alessandrini ha perso totalmente la fiducia dei suoi» ha aggiunto Sabatini «e rimanere con lui, dopo le innumerevoli e denigranti umiliazioni accumulate dal PD cittadino, sembra essere diventato un sacrificio così grande da portare tutti a chiedere qualcosa in cambio per rimanere al proprio posto. E la scena a cui assistiamo mi ricorda un po' quella dei commensali che per paura che non arrivi altro da mangiare, iniziano a dividersi le briciole. Si è ridicolizzata l'istituzione cittadina a dei livelli inimmaginabili che è diventata scenario esclusivo di ricatti politici, spartizioni di poltrone come fossero figurine da scambiare e di scelte basate solo esclusivamente sulla necessità di garantire equilibri interni».

«Quando si tratta di ottenere la poltrona da assessore o da Presidente del Consiglio vediamo tanta energia e tanta determinazione in quelle stesse liste civiche che, invece, rimasero totalmente in silenzio e si rifiutarono di sfiduciare il Sindaco quando fece fare il bagno in acque non balneabili a tutta la città e falsificò un'ordinanza retrodatandola».





«I continui cambi di personaggi, con deleghe apicali, è chiaramente lo specchio del fallimento di un sindaco, Alessandrini, e della sua azione amministrativa», dicono i consiglieri di Pescara in Testa, «la triste verita’ è che a Pescara cambiano le facce degli assessori, ma non cambia la musica: niente cantieri, niente opere, zero stato sociale, nessuna progettualita’, verde cittadino in stato di completo abbandono, strade devastate, alloggi popolari nel degrado piu’ totale e potremmo continuare all’infinito».