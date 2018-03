Giochetti sulla spiaggia 2015: milioni a loro e debiti a noi?

PESCARA. Sono passati quasi due anni dai Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, tanto voluti dalla classe politica pescarese (prima centrodestra e poi centrosinistra) eppure non c’è ancora chiarezza.

Non tanto sui conti, sulle spese e sulla trasparenza che doveva essere obbligatoria (il sito internet è stato fatto sparire pochi mesi dopo l’evento) quanto persino sulle norme che imporrebbero un obbligo da parte del Comune di Pescara di tappare i buchi della gestione di manica larga del comitato.

E’ uno dei dati emersi nell’ultimo consiglio comunale dove, per l’ennesima volta, dopo averlo certificato per iscritto, il collegio dei revisori dei conti ha ribadito che ad oggi la procedura e le normative sono complesse e contraddittorie come pure un parere emesso della Corte dei Conti ma che «non esiste un obbligo giuridico del Comune di pagare i debiti del comitato organizzatore».

La pensano diversamente sia il sindaco Alessandrini che il vice Del Vecchio che, invece, anche attraverso i consiglieri Pd, hanno cercato di infilare la somma più volte all’interno di emendamenti con il fine di accollare alla collettività la somma.

E’ l’ennesimo strascico di una vicenda che ha radici lontane, inaugurate a Chieti nel 2007 con gli europei del Basket (buchi milionari e contenziosi infiniti), esplosa nel 2009 con i Giochi del Mediterraneo (80 mln di euro, debiti, appalti, opacità e clientelismo per una settimana di.. ‘sport’), trascinatasi nel 2015 con un revival in forma ridotta ma dallo stesso format (stessa opacità e criteri).





L’Abruzzo non impara dal passato ed ecco che si commettono gli stessi errori ma voluti tenacemente.

La questione è stata sollevata più volte dal M5s, durante la fase finale della seduta di bilancio, e sono riusciti a bloccare, per la seconda volta, il Pd che voleva far pagare ai cittadini pescaresi i 235.000 euro di spese extra che la Fondazione dei Giochi del Mediterraneo.

«I revisori dei conti hanno confermato le nostre forti perplessità in merito a questa vicenda», afferma la capogruppo in Consiglio Comunale del M5S, Enrica Sabatini «e la necessità di individuare come sono stati spesi tali soldi e le responsabilità di chi lo ha permesso. Dobbiamo capire», continua la Sabatini, «se sono state autorizzate spese senza copertura o se, peggio, ci sia stato un supino atteggiamento dell’Amministrazione nel non controllare come siano avvenute tali spese».

Il Partito Democratico ha tentato, con un sub emendamento in sede di Bilancio, di stanziare la somma di 235.000 euro per mettere finalmente a tacere le polemiche sui Giochi del Mediterraneo e sulla montagna di soldi spesi per quell'evento.

La consigliera M5S Erika Alessandrini ha però chiesto lumi ai revisori dei conti, che hanno emesso un duro parere e costretto il PD ad una sonora marcia indietro, bloccando – come successo già a luglio – il pagamento di queste spese extra, con i soldi dei cittadini.







Infatti secondo quanto si è appreso sulla stampa questi Giochi sarebbero stati finanziati con almeno 3 milioni di euro di cui 1,5 con fondi Fas stanziati dalla Regione Abruzzo e almeno altrettanti dal Coni. Qualcosa ci ha messo anche la Fondazione Pescara Abruzzo e non si sa quanti altri enti. Alcune fonti avevano parlato di un ammontare di 4,5 milioni.

Critico anche l’ex consigliere di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo che ricorda come «la trasparenza è un dovere trattandosi di fondi pubblici. Il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia – Pescara 2015 avrà a conclusione della manifestazione predisposto un rendiconto ma sarebbe doveroso renderlo pubblico. Francamente li ho cercati su internet ma non li ho trovati. Possibile che i conti dell’Expo’ sono facilmente consultabili e quelli dei Giochi pescaresi no? Dal 2015 ho chiesto con comunicati pubblicati su giornali e siti on line dove fossero rendiconti ma mai dal Comune, dalla Regione, dal CONI o dal Comitato Giochi è arrivata una sola informazione. Ricordo che la delibera della Giunta Comunale n.339 dell'8 giugno 2015 con un sedicente "progetto esecutivo" per la realizzazione dell'evento prevedeva una spesa di 1,5 milioni. E con il resto cosa hanno fatto? Come hanno speso milioni di euro? Ci dovrebbe essere un rendiconto dettagliato ma dov'è?».

Il sindaco di Pescara lo scorso ottobre ha conferito il Delfino d'Oro al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo stesso che voleva a tutti costi le Olimpiadi a Roma. Lo ha definito «compagno di viaggio presente e concreto in occasione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia» in quella che secondo lui è stata «una filiera istituzionale compatta e motivatissima».

«Sarà ma a me sembra che si tratti di una filiera che gestisce milioni di euro di denaro pubblico senza la minima trasparenza», ha commentato Acerbo.

Alla fine il bilancio è stato approvato per il momento senza questa somma che per il vicesindaco Del Vecchio è «piccola».

Presenti 23 consiglieri, il documento contabile è passato con 20 voti a favore, 3 contrari e nessun astenuto. Sì anche all'immediata esecutività: passata con 20 voti favorevoli su 23 consiglieri presenti, nessun astenuto, nessun contrario.