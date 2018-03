Comune Pescara, non passa il bilancio. Alessandrini contro opposizione: «persi 5 mln di euro»

PESCARA.La mancata approvazione del Bilancio del Comune di Pescara entro la mezzanotte scorsa ha portato ad una mancata entrata di cinque milioni di euro per l'Amministrazione guidata dal sindaco Marco Alessandrini che questa mattina in conferenza stampa ha puntato l'indice contro le opposizioni.

«Abbiamo perso la possibilità di avere e impiegare cinque milioni di euro. Quello che è accaduto - ha detto il primo cittadino di Pescara - è stato figlio di un teatro dell'assurdo andato in onda la scorsa notte. Oggi denunciamo con forza l'atteggiamento irresponsabile di chi di fatto con questo modo di fare ha voluto fare un dispetto alla città. C'è la nuova Finanziaria che prevede per i comuni virtuosi, ovvero quelli che approvano il Bilancio entro il 31 gennaio, degli spazi finanziari con aumento della capacità di spesa, così come prevede la finanziaria 467 legge. Abbiamo sempre ritenuto il Bilancio in ordine la nostra stella polare dopo aver dovuto rimediare ai disastri di quelli ci hanno preceduto nell'amministrazione della città e che oggi si ergono a cattivi maestri».

«Vorrei ricordare che quelle somme che non sono entrate in cassa sarebbero servite per la messa in sicurezza del territorio, la manutenzione delle strade e per la sicurezza degli edifici scolastici, e per mitigare gli effetti del maltempo che ha colpito anche la nostra città. Credo che si sia toccato la notte scorsa il fondo per un modo muscolare - ha detto il sindaco Marco Alessandrini - di fare politica e che appare slegata credo dal contesto di oggi. Ribadisco che per quello che è accaduto ci sono delle responsabilità chiare, con nomi e cognomi anche di chi ha presentato una messe di emendamenti vuoti e inutili in cui si chiedono cambiamenti di vocali con consonanti, con l'effetto che Pescara ha subito un danno, con l'Amministrazione che valuterà a questo punto ogni azione per il bene della città di Pescara. Volevo dire a tutti i cittadini che quando mi sono insediato, avevamo un anticipo di tesoreria di 25 milioni di euro che abbiamo poi restituito».







«L’OPPOSIZIONE CI HA PRESO IN GIRO»

Anche l'assessore al Bilancio Giuliano Diodati ha sottolineato l'azione di chi ha votato contro il Bilancio.

«L'opposizione ci ha preso in giro perché prima si è nascosta dietro l'ostruzionismo della Lista Teodoro che aveva presentato numerosi emendamenti al Bilancio, e poi una volta che eravamo riusciti a soddisfare le richieste della Lista Teodoro, ecco che è venuta fuori la vera opposizione non costruttiva e che ha creato difficoltà non a noi, ma alla cittadinanza, perché con questi fondi avremmo potuto porre rimedio ad una situazione aggravata anche da quanto accaduto a gennaio con l'emergenza maltempo. Avevamo chiesto di iniziare a lavorare da settimane sul Bilancio, e invece ci sono stati continui rinvii. Ma i Bilanci - ha concluso l'assessore Diodati - si possono approvare anche in pochi giorni».

Il capogruppo del Pd Marco Presutti ha poi spiegato che «sulla questione del nuovo Mercatino Etnico avevamo anche proposto di prenderci una pausa sulla delibera, ma neanche questo è servito. Un Mercatino legale con persone che pagano le tasse dopo che per tanti anni c'è stato un Mercatino fuori dalle regole».







«APPROVAZIONE IN ZONA CESARINI»

Ma per il centrodestra se la giunta Alessandrini avesse voluto veramente approvare il bilancio e il Triennale prima del 31 gennaio non avrebbe dovuto ridursi in zona Cesarini, ossia alle ultime due ore utili dopo aver perso due giorni interi a correggere atti sbagliati, come la Tari e il Piano delle Alienazioni, e a trovare accordi con una frangia della sua stessa maggioranza, la lista Teodoro, che gli ha presentato 1.700 emendamenti ostruzionistici contro.





«E soprattutto», hanno sottolineato i consiglieri comunali di Forza Italia, Marcello Antonelli e Luigi Albore Mascia, Pescara in Testa, con Guerino Testa e Alfredo Cremonese, e Pescara Futura con Carlo Masci, «non avrebbe alzato un muro contro la nostra proposta di rivedere l’Agenda del programma di governo alla luce delle emergenze che hanno investito il nostro territorio, scegliendo di affrontare, con le poche risorse a disposizione, le vere priorità, ovvero la sicurezza in città e nelle scuole, la revisione del Masterplan e il ‘caso’ della Filanda, dinanzi alle quali la vicenda del mercatino è un feticcio di cui si serve strumentalmente il centro-sinistra per coprire le proprie incapacità amministrative».

Antonelli ha chiarito che è falso dire che, approvando il bilancio entro la mezzanotte, il Comune riceveva 5 milioni di euro dallo Stato da spendere come voleva: «mente chi lo dice. Molto più semplicemente lo Stato aveva dato ai Comuni virtuosi, che avrebbero approvato il bilancio di previsione entro la mezzanotte del 31 gennaio, la possibilità di sforare il Patto di stabilità per circa 4,5 o 5 milioni di euro a Pescara, presupponendo però che il Comune avesse quei soldi in cassa da spendere, soldi invece che il Comune di Pescara non ha, o la giunta Alessandrini non avrebbe dichiarato il predissesto, non avrebbe riaumentato la Tassa sui rifiuti, e non avrebbe fatto il Bilancio di previsione azzerando il capitolo del sociale e riversando tutta la Bucalossi sulla voce degli investimenti».