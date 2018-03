Consiglio regionale, sul bilancio muro contro muro e guerra dei mondi

ABRUZZO. Il Consiglio Regionale, convocato in seduta ordinaria ieri alle 10 e cominciato intorno alle 13 ha approvato i quattro bilanci di previsione 2016-2018 dell'Agenzia Sanitaria Regionale (Asr) Abruzzo, dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica dell'Azienda (Arit), dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (Adsu) di Chieti e dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente (Arta).

L'assemblea ha licenziato anche il progetto di legge sulle modifiche alla 'Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo'. Poi la seduta è stata sospesa per la convocazione della conferenza dei capigruppo per discutere, tra le altre cose, la situazione dei centri di ricerca Cotir, Crab e Crivea, senza stipendio da mesi, alle quali era stato assegnato un finanziamento di un milione. Dopo la seduta ordinaria è previsto l'inizio della sessione di bilancio.

La Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale ha contingentato i tempi della sessione dedicata al Bilancio e alla legge di stabilità fissando una seduta per mercoledì 28 dicembre, fino alla mezzanotte.

È la prima volta che si procede in questo modo in Consiglio regionale: il contingentamento dei tempi è stato introdotto negli ultimi anni solo per la sessione di bilancio in commissione.

La decisione, secondo gli osservatori, è stata adottata anche per contrastare gli emendamenti ostruzionistici e per evitare le maratone notturne, una costante da anni per approvare i due provvedimenti entro il 31 dicembre ed evitare il ricorso all'esercizio provvisorio.

I lavori, comunque, potrebbero slittare al 29 dicembre. In questo caso, tecnicamente, dovrà essere la Conferenza dei Capigruppo ad autorizzare lo sforamento dopo la mezzanotte, oppure lo slittamento al 29.







TEMPI STRETTI, PROBLEMI PER LA MINORANZA

«Lavoreremo serenamente nel merito - spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Di Pangrazio - se ci accorgeremo che servirà ancora tempo per discussioni concrete e costruttive, la Conferenza dei Capigruppo sicuramente autorizzerà uno sforamento dei tempi».

La limitata discussione rispetto agli anni scorsi è determinata anche dal cambiamento del bilancio passato dai capitoli, che prima potevano essere cambiati, alle voci "missioni e programmi" e della legge di stabilità che può essere emendata solo con norme che abbiano rilevanza finanziaria.

«Oggi è molto difficile presentare emendamenti - spiega il consigliere regionale del Pd, Camillo D'Alessandro - se fossi all'opposizione, come sono stato, avrei problemi».

Comunque, nella sessione di bilancio si è partiti dai 500 emendamenti, in larghissima parte dalle opposizioni di centrodestra e del Movimento cinque stelle, presentate alla commissione Bilancio che ha esaminato le due bozze senza arrivare all'approvazione per il contingentamento dei tempi alle 14 del 23 dicembre.

«La norma di contingentare i tempi in consiglio nasce dalla esigenza sindacale legata agli orari dei dipendenti rispetto al lavoro notturno - chiarisce Maurizio di Nicola, consigliere di centro democratico e presidente della commissione Bilancio - ma anche per una regola di buon senso finalizzata a lavorare più lucidamente alla luce della maggiore complessità tecnica della materia durante il giorno, dalle 10 alle 24».







APPROVATO IL DOCUMENTO FINANZIARIO

Alla fine il Documento finanziario è stato approvato tra aspre polemiche tra le quali la mancanza di documenti analitici per comprendere realmente le scelte finanziarie ed economiche.

«lo strumento di programmazione prende spunto dal DEF nazionale e ripercorrendo gli scenari economici-finanziari fornisce un quadro di riferimento in un ottica pluriennale delle politiche da adottare. La programmazione futura - ha aggiunto Giuseppe Di Pangrazio, presidente del Consiglio - come riporta il provvedimento approvato in Aula, in continuità con la proposta dello scorso anno, si sviluppa in tre grandi aree tematiche sulle strategie di lungo periodo dell'Unione Europea e cioè crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva».







M5S GHIGLIOTTINATO

Il M5s ha contestato la bocciatura di una serie di loro proposte.

Duro il consigliere Domenico Pettinari: «Abbiamo messo sul tavolo soluzioni a problemi che affliggono la regione da anni. Ma probabilmente risolverli non è priorità di questo governo regionale. Hanno detto no. Abbiamo lavorato sul Documento Finanziario in discussione in consiglio portando trenta proposte per migliorare radicalmente l’assetto economico, imprenditoriale, gestionale, sociale e sanitario dell’Abruzzo».

Tra le proposte il reddito di cittadinanza, la semplificazione per le imprese, la riqualificazione dell’edilizia pubblica, la sicurezza nelle scuole, la centrale unica di acquisto per energia, la gestione per le grandi opere sostenibili.

E poi ancora trasparenza, rifiuti, sociale e sanità.

Trenta, in tutto, le iniziative del M5S inserite attraverso emendamenti di merito in prima commissione dove sono presenti i consiglieri Sara Marcozzi e Domenico Pettinari, ma la maggioranza ha ghigliottinato tutte le proposte impedendone anche la discussione.

«Non è il M5S che dice sempre No, come vorrebbero far credere alcuni vecchi politicanti» commenta Domenico Pettinari, «noi abbiamo proposto fattibili soluzioni a problemi che affliggono la Regione da anni, ma questa maggioranza sorda non è stata capace neanche di tenere il confronto verbale in aula ed ha preferito far cadere tutte le nostre proposte. Gli abruzzesi meritano molto di più di questi giochetti da vecchia politica».







TRIBUNALI

«Sugli emendamenti proposti, specie quello che riguarda i tribunali, la Regione non ha nessuna competenza e le loro proposte erano utili solo alla loro propaganda. Voglio ricordare a Ranieri e Smargiassi – ha risposto Lorenzo Berardinetti - che questa problematica è stata discussa ed affrontata in un vertice convocato dal Presidente D’Alfonso a cui hanno preso parte tutti i parlamentari abruzzesi, i sindaci delle città coinvolte. Inoltre –spiega Berardinetti- le dichiarazioni dei giorni scorsi del Vice Presidente del Csm Legnini, della Senatrice Chiavaroli e del Ministro della Giustizia Orlando hanno inquadrato perfettamente il problema e soprattutto hanno dato le vere soluzioni per scongiurare le chiusure dei tribunali minori abruzzesi o almeno parte di essi».







FI E LE LACUNE

Per Forza Italia troppe le lacune e la mancanza di strategia di rilancio per l'Abruzzo.

Duri in Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, capogruppo, e Mauro Febbo, presidente della commissione di vigilanza.

«C'è stato un dibattito su un documento importante dove si è registrato un silenzio preoccupante dell'assessore al Bilancio Silvio Paolucci», dicono i due forzisti che aggiungono: «Esaminando i fondi a messi a disposizione attraverso lo strumento di investimento infrastrutturale qual è il Masterplan, - spiegano Sospiri e Febbo - per il quale sono state impiegate importanti risorse economiche, è evidente un forte scostamento tra i fondi stanzianti e iscritti nel Def e quelli promessi dal presidente D'Alfonso sia nella DRG 692 sia nella delibera del Cipe. Parliamo di cifre diverse e quindi vorremmo capire se i fondi per le opere promesse e sbandierate esistono e quali sono i tempi per la loro realizzazione. Come vorremmo capire - continuano Sospiri e Febbo - anche i termini con i quali la maggioranza intenda procedere alla riduzione della pressione fiscale visto che nel Documento di programmazione viene indicata come data di inizio della riduzione della tassazione il 2018».



SOLDI PER SALINELLO

«Nel bilancio per il 2017 la Regione dimentica, ancora una volta, la messa in sicurezza del fiume Salinello visto che non c’è la benché minima traccia dei fondi che dovrebbero essere destinati a tale progetto», denuncia il consigliere regionale del M5S, Riccardo Mercante, che ha così proseguito: «Una vicenda che ha veramente dell’assurdo ed a cui si farebbe fatica a credere se non fossimo così tanto abituati al pessimo modus operandi di certa politica».

«Risale addirittura al 2002 – ha spiegato Mercante - lo stanziamento dei fondi per la messa in sicurezza del Salinello ed i relativi lavori, partiti dopo dieci anni, sono stati improvvisamente interrotti per la mancata erogazione dei fondi da parte della Regione. Da allora il governo regionale non ha fatto altro che giocare a rimpiattino: dapprima le rassicurazioni dell’Assessore Paolucci, che rispondendo, ad ottobre 2015, alla mia interpellanza, aveva garantito un’immediata variazione di bilancio per risistemare i fondi lì dove erano stati sottratti; poi, ad aprile 2016, nel corso di un Consiglio organizzato a Giulianova, le promesse dell’Assessore Pepe che aveva dato per certa l’assegnazione delle risorse. Oggi, dopo otto mesi, non c'è traccia dello stanziamento. Una lacuna gravissima visto che non si fa altro che dichiarare che il dissesto idrogeologico è una delle priorità di questo governo regionale e poi il territorio continua ad essere abbandonato a se stesso. E non si tratta neppure di un caso isolato giacché lo stesso destino stanno subendo molte altre aree, come Contrada Marina a Mosciano Sant’Angelo o Paduli di Campli, dove tutto sta franando mettendo in serio pericolo l’incolumità dei residenti».

«È mai possibile – ha concluso Mercante – che in quanto a promesse la giunta D'alfonso sia sempre la prima della classe ma poi, quando si tratta di agire, si ritira di buon grado?»