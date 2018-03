Referendum, a Pescara gli scrutatori saranno sorteggiati. M5s esulta

PESCARA. Il Movimento 5 stelle di Pescara esulta per il voto in Consiglio comunale che «consentirà di sostituire la nomina diretta degli scrutatori, da anni utilizzata da consiglieri e assessori di centrodestra e di centrosinistra, con un meccanismo, invece, di sorteggio casuale all'interno dell'albo degli iscritti», così come chiesto dai pentastellati.

«Grazie alla nostra azione politica e alla pressione mediatica scatenata sui giornali e che ha evidenziato in tutta la sua essenza il sistema di nomine e di spartizioni tra centrodestra e centrosinistra tanto da essere definito 'parentopoli' o 'lottizzazione di seggi' - dice la capogruppo M5s Enrica Sabatini - siamo riusciti ad ottenere un risultato storico perché l'amministrazione Pd ha dovuto recepire le nostre richieste di inserire il meccanismo del sorteggio modificando addirittura, in aula, un atto da loro presentato e che prevedeva in origine, invece, la solita nomina diretta».







«A quanto pare l'essere smascherati su tutti i giornali - aggiunge - è servito a 'folgorare qualcuno sulla via del sorteggio'».

La consigliera Erika Alessandrini parla di «una vittoria che ci rende orgogliosi e fieri; per anni il centrodestra ed il centrosinistra si sono spartiti, secondo un regolamento non scritto, le nomine degli scrutatori arrivando persino ad inserire figli, fidanzate, cugini e parenti, così come emerso dalla stampa in vista della votazione per il referendum costituzionale del 4 dicembre. Dopo molti tentativi effettuati anche in passato, verrà finalmente abolita l'intermediazione dei politici e, da oggi, la vicinanza con un consigliere o un assessore - conclude - non potrà più essere un requisito per essere nominato scrutatore».

Durante il Consiglio comunale il M5s ha anche presentato un'interrogazione in cui chiede al sindaco e all'assessore competente di conoscere «l'elenco dettagliato di tutti i nominativi segnalati da ciascun membro del Consiglio comunale e della Giunta per ricoprire il ruolo di scrutatori effettivi e sostituti per lo svolgimento del voto referendario del prossimo 4 dicembre, con la chiara esplicitazione dei rapporti di parentela, fino al quarto grado, con ciascuno dei membri costituenti Consiglio e Giunta comunale ed eventuale ruolo-carica all'interno di partito o movimento politico presente nei suddetti organi comunali».