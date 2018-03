Pescara. Lo squalo, i pesci in faccia e le nuove minacce di querele al M5s

PESCARA. Una giornata durissima per il sindaco Marco Alessandrini che è andato in Consiglio comunale per presentare la sua nuova giunta dopo il rimpasto dei giorni scorsi.

Il primo cittadino ha ricevuto sonore sberle non solo dall’opposizione ma anche dalla lista Teodoro che resta tra i banchi della maggioranza e mostra, senza problemi a farlo, di non aver ancora digerito l’allontanamento dell’assessore Veronica Teodoro. Proprio per questo sembra aver “acuito” il suo senso critico e rivoltato sul primo cittadino giudizi pesantissimi.

Su Alessandrini che ha illustrato brevemente la sua idea di rilancio, sono piovute critiche di ogni genere: dall’essere eterodiretto dal presidente della Regione Luciano D’Alfonso, che muoverebbe dall’alto i fili («la giunta ratifica decisioni prese da altri»), fino all’essere uno «squalo spregiudicato della politica» con nessuna intenzione di ricandidarsi ma alla ricerca di un posto sicuro per il futuro.

I consiglieri delle liste Forza Italia e Pescara in Testa, cavalcando la celebre frase diventata ormai un tormentone della ‘disfunzione funzionale’ detta dal sindaco alle Iene, hanno indossato le t-shirt con la scritta ‘Disfunzioni Funzionali Stop – Alessandrini Dimettiti’ che hanno portato per tutta la durata della seduta consiliare.

E la richiesta di andare a casa è risuonata nell’aula decine di volte.

La neo assessore Antonella Allegrino assente in aula è stata criticata per il suo «gesto di scortesia» nei confronti dell’aula.







TEODORO: «COME BRUTO IN SENATO»

Il coro di critiche lo ha inaugurato Gianni Teodoro (zio dell’ex assessore Veronica) che ha sostenuto che il primo cittadino «come Bruto in Senato ha pugnalato alle spalle chi con lealtà lo ha fatto vincere».

«Noi non abbiamo mai avuto problemi a lasciare posti e indennità, caro sindaco, per passare all’opposizione senza prebende», ha continuato Teodoro cercando di far capire che il problema non sia in realtà la revoca della delega ma il mancato rispetto degli accordi presi.

Il consigliere comunale ha ricordato anche che quando Alessandrini scelse la giovane Veronica «pretese da noi il nome di una donna che rappresentasse l’espressione di una nuova generazione politica. Poi si è pure vantato del nuovo elemento».

E la bocciatura? Teodoro assicura di non averla capita ed è partito all’attacco contestando, come mai prima d’ora, un sindaco inadeguato per il ruolo che svolge e «con evanescenza politica».

Il consigliere ha anche criticato senza pietà l’opera della maggioranza, colpevole di aver abbandonato la città («bisognava agire con impegno e un po’ più di cura»).

Ha tirato fuori anche il caos della balneazione («gestita in modo approssimativo e confuso») e il conseguente avviso di garanzia per sindaco e vice («noi non vi abbiamo chiesto le dimissioni perché siamo garantisti tutti i giorni, non come voi»).

Alla fine del discorso Teodoro ha però annunciato che la sua lista non lascerà la maggioranza: «questa soddisfazione a lei e ai suoi suggeritori non gliela daremo». Un film già visto per chi ha buona memoria: ai tempi proprio di D’Alfonso, Teodoro uscì dalla maggioranza per poi appoggiare Mascia alle elezioni successive.







«GIUNTA RATIFICA DECISIONI DI D’ALFONSO»

Incredulo per il finale, il capogruppo di Forza Italia Marcello Antonelli che, dopo la sequela di critiche e contestazioni («degne di un discorso della minoranza», si aspettava l’uscita dalla maggioranza della lista Teodoro.

Antonelli ha fatto notare che la legge prevede che le revoche degli assessori siano motivate ma sul punto Alessandrini non ha detto nulla: «La verità è che il sindaco ha tolto 3 assessori e ne ha messi altri 3 senza alcuna motivazione, non volendo ammettere che qui il vero problema è nella sua capacità di svolgere il proprio incarico».

Per il capogruppo di Forza Italia le uscite sono il frutto di una faida interna al Pd che ha ucciso i ‘vasi di coccio’, ossia le liste civiche, come la Lista Teodoro, che hanno contribuito alla vittoria di Alessandrini.

Poi Antonelli si è soffermato sul problema politico: «il sindaco si limita a ratificare ciò che D’Alfonso decide. C’è stata una lunga riunione l’altro giorno tra il commissario Leombroni e il vice sindaco Del Vecchio… ormai tutto si decide nei palazzi della Regione o in quelli limitrofi».









LO SQUALO SPREGIUDICATO

In riferimento alla decisione del sindaco Alessandrini di ricandidarsi per il secondo mandato Carlo Masci ha offerto la sua lettura: «quella era una minaccia ai suoi. Come a dire ‘guardate che io mi ricandido se non mi sistemate da un’altra parte’».

E quello di Masci forse è stato l’attacco più pesante: «Alessandrini sembrava innocuo», ha detto, «ma invece è politicamente spregiudicato, uno squalo della politica. Lo ha dimostrato ogni occasione anche quando ha scelto l’assessore Teodoro che non aveva alcuna esperienza. Nessuno mai lo ricandiderà, nemmeno la maggioranza lo vuole, anche l’ultimo bambino nato a Pescara sa che è totalmente incapace. E’ eteroguidato da D’Alfonso, quello che dice D’Alfonso si fa proprio perché lui è un sindaco spregiudicato, l’unico interesse è ‘mi dovranno sistemare da qualche parte’».

Guerino Testa della lista ‘Pescara in Testa’ ha invece parlato di «sciatteria in tutta la città da terzo mondo», «andare dal notaio (per le dimissioni, ndr) sarebbe giusto e dignitoso».









SECONDO ROUND TEODORO-5 STELLE

Duro anche l’intervento della consigliera del Movimento 5 Stelle, Enrica Sabatini, che ha chiesto più volte al sindaco, occupato in conversazioni con altri consiglieri, di guardarla in faccia ed ascoltarla.

Sabatini si è focalizzata, non senza problemi, sulla nomina di Teodoro contestata dai pentastellati sin dall’inizio. Il caso, come si sa, è finito in aula di tribunale perché l’ex assessore, non gradendo le critiche rivoltele dopo la nomina, ha denunciato la consigliera Sabatini chiedendo un risarcimento danni di 250 mila euro. Il processo è tutt’ora in corso e a quanto pare oggi potrebbe essere partito un nuovo strascico.

Sabatini stamattina se l’è presa con il sindaco ricordandogli che «l’inadeguatezza» di Teodoro, poi rimossa, era stata già segnalata da loro il 7 luglio: «segnalammo la grave assenza di requisiti, il profondo dissenso della cittadinanza, la mancanza di competenza. Lei ha autorizzato soldi pubblici per un assessore evanescente, seduto sul banco 2 anni per non prendere decisioni».

L’intervento di Sabatini è stato interrotto più volte dal consigliere Teodoro. Il presidente del Consiglio Antonio Blasioli ha deciso ad un certo punto di sospendere la seduta per la bagarre creata dalle continue interruzioni dello zio dell’ex assessore.

«Lei deve allontanare chi disturba», ha gridato Sabatini, «non deve togliermi il microfono».

Alla ripresa Teodoro ha chiesto ufficialmente la registrazione dell’intervento di Alessandrini facendo trapelare l’intenzione di una nuova querela contro la consigliera grillina.

Anche questa replica di un film già visto.







Alessandra Lotti