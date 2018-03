L’assessore Chiarini molla Brucchi: dimissioni improvvise malumori eterni

TERAMO. Con una lettera inviata al sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, l'assessore con delega alla cultura, Marco Chiarini, ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni. Nel motivarle Chiarini, regista individuato come nomina tecnica dallo stesso sindaco nel rimpasto del giugno scorso, ha sottolineato in particolare le difficoltà incontrate, all'interno di un «sistema di abitudini consolidate che mi hanno prosciugato tutte le energie, impegnandomi in incombenze secondarie invece che lasciarmi sviluppare riflessioni e azioni strategiche». Chiarini ha rilevato, sul piano politico, «l'inconcepibile, per me, situazione di scontri e attacchi interni alla maggioranza che hanno minato periodicamente le mie certezze, il mio modo di intendere il mandato e il rapporto con i colleghi del Consiglio Comunale».

Il sindaco Brucchi ha 'congelato' le dimissioni, rimandando ai prossimi giorni un confronto con il suo delegato: «So bene che fare l'amministratore, in questa speciale congiuntura, è oltremodo difficile, rilevo però la bontà del lavoro svolto dall'assessore fino ad oggi».



«Queste dimissioni, a conclusione degli Stati Generali della cultura organizzati dallo stesso Chiarini», sostiene il M5s, «coprono di ridicolo non solo tutta la Città di Teramo, ma in particolare i consiglieri di maggioranza (Dodo Di Sabatino, Alberto Covelli ed Alessia De Paulis) che continuano a sostenere questa amministrazione al posto di staccare la spina.

Cosa dovrà ancora succedere a Teramo per convincerli ad effettuare questo passo e porre fine all’accanimento terapeutico? Non basta assistere allo spreco di 23.000 euro (destinati alla collettività) per gli Stati Generali organizzati da Chiarini? Non basta un Sindaco completamente ostaggio di ricatti, litigi interni e giochi di poltrone? L’amministrazione comunale dovrebbe progettare opere utili alla cittadinanza e migliorare la vita delle persone, pensando al sociale ed al benessere collettivo. Brucchi, invece, è bloccato da una guerra tra bande che sta esplodendo in tutta la propria violenza. Assegno civico, baratto amministrativo, tariffa puntuale, taglio agli sprechi, nuovi parchi pubblici, scuole in sicurezza: queste sono solo alcune delle proposte del Movimento 5 Stelle che questa amministrazione ha bocciato senza motivazione».