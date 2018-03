Comune Teramo. M5S, certificato il pre-dissesto

TERAMO. Nel corso della seduta della Commissione Bilancio di martedì mattina, «la verita' sul modo di amministrare della Giunta Brucchi e' finalmente venuta a galla con l'aiuto del parere dei Revisori dei Conti».

La denuncia arriva dal consigliere comunale del M5S Fabio Berardini che svela che la situazione di cassa del Comune «e' talmente drammatica che sia il dirigente finanziario che i Revisori dei Conti consigliano una procedura di riequilibrio finanziario (pre-dissesto) la quale potrebbe portare 'solo benefici' (parole del dirigente finanziario) all'Ente comunale. Se non si seguira' questa strada, le future amministrazioni non saranno in grado di governare a causa del grosso debito lasciato da Brucchi e dai membri della maggioranza».

Berardini si chiede come mai si è arrivati a questa situazione: «la responsabilita' - sostiene il pentastellato - e' da ascrivere alle passate amministrazioni di centro-destra le quali hanno conservato in bilancio crediti spazzatura per poter continuare a spendere senza freno. Tali crediti, con le ultime nome dettate dal Governo, sono emersi dal bilancio ed hanno creato un disavanzo di circa 27 milioni di euro. Di questi 27 milioni, 10 sono stati spalmati nei prossimi 30 anni (indebitando le amministrazioni future), ed i restanti 17 devono essere riassorbiti entro la fine della consigliatura. La scelleratezza economica delle passate amministrazioni di centro destra ha provocato, quindi, un disastro finanziario che ha ingessato il bilancio e la spesa comunale, portando, ad oggi, a numerosi tagli e drastiche riduzioni».

Secondo l’analisi del consigliere Brucchi da una parte avrebbe adottato la politica dello struzzo cercando di rimandare i debiti alle future amministrazioni ma dall'altra, resosi conto della situazione, ha annunciato che la settimana successiva all'approvazione del Bilancio si rechera' con il dirigente finanziario al ministero delle Finanze per chiedere l'ammissione alla procedura di riequilibrio.

Nel frattempo nel Bilancio presentato ieri in commissione non c'erano misura tesa al rilancio della citta'.

In particolare la situazione analizzata dai 5 stelle è drammatica: «zero euro per il turismo; zero euro per le politiche per il lavoro e la formazione professionale; zero euro per l'agricoltura e le politiche agroalimentari; zero contributi alla cultura (azzerato contributo di 98.000 euro al Braga ed a tutte le altre associazioni); zero euro per energia e diversificazione delle fonti energetiche; zero manutenzione del verde pubblico; zero manutenzione per le strade».

Sempre secondo Berardini i proventi delle antenne non saranno impiegati per le manutenzioni ma solo per la spesa corrente e i lavoratori Tercoop rischiano di perdere il posto di lavoro poiche' l'Amministrazione ha intenzione di bandire una gara pubblica europea senza prendere in considerazione la proposta di partenariato pubblico-privato.

Il sindaco ha annunciato, inoltre, che se non verra' attivata la procedura di riequilibrio finanziario si dovranno operare ulteriori tagli nei servizi comunali in danno di tutti i cittadini costretti a pagare sempre piu' tasse.

«Chi avra' il coraggio di approvare un simile Bilancio? I consiglieri di maggioranza si prenderanno le proprie responsabilita'? Staremo a vedere. Intanto Teramo - conclude il consigliere del M5S - dovra' ringraziare il centro destra per questa situazione drammatica».