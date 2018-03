Marco Pannella cittadino onorario di Teramo

TERAMO. Marco Pannella da oggi cittadino onorario di Teramo, sua citta' natale. La piu' alta onorificenza civica - ha detto nel suo intervento in Consiglio comunale il sindaco Maurizio Brucchi - trova in sintesi le seguenti motivazioni: «un politico che ha saputo coniugare le battaglie per i diritti da affermare nel Paese con quelle per difendere la sua citta', per le quali e' stato talvolta anche protagonista e fautore; per l'affetto che ha custodito verso Teramo; sempre lodata, evidenziando le qualita' di territorio e cittadini; per l'esempio di disinteressata e lungimirante passione civile; per la carica innovativa della sua visione politica; per la lealta' e l'onesta' con cui ha sempre condotto la sua azione. Con queste ragioni, e orgogliosi di compiere tale atto, la Citta' e il Consiglio comunale, in segno di affettuosa gratitudine, di tenero orgoglio e di istintiva stima, porgono al nostro illustre concittadino le chiavi della citta'».

Domani alle 11 lo stesso Brucchi sara' a Roma, nell'abitazione di Pannella, per la consegna della simbolica chiave della citta' e per porgere al leader radicale i saluti e i piu' affettuosi auguri dei suoi concittadini.

«L'onorevole Marco Pannella - ha poi aggiunto il sindaco nel suo intervento - e' uno straordinario esempio di passione civile e lungimiranza politica. La determinazione con cui ha condotto le sue battaglie, l'ostinazione con cui ha inseguito e conseguito i suoi obiettivi, le modalita' innovative e per certi versi rivoluzionarie introdotte nell'agire politico, le non usuali forme comunicative, fanno di lui una figura che non e' esagerato iscrivere gia' a pieno diritto nella storia del nostro paese. L'origine teramana di Marco Pannella induce a ritenere che non pochi dei suoi elementi distintivi e delle qualita' politiche e caratteriali, trovino fondamento nelle radici cui egli e' ancorato. D'Altronde lo stesso Marco, piu' volte e in differenti contesti - ha ricordato Brucchi - ha fatto riferimento alla citta' d'origine e non ha mai disdegnato di raggiungerla, non solo per ragioni personali ma anche per 'respirare' l'aria di casa; per tornare ad immergersi, probabilmente, in una affettivita' sincera e gratuita che purtroppo e' merce rara nel mercato della politica. Molteplici sono, pertanto, le ragioni che inducono il Consiglio comunale ad assegnare a Marco Pannella l'onorificenza di Cittadino onorario di Teramo. Una onorificenza che, a suo modo, e' una specie di ricambio grato da parte della citta' per quanto, in termini di visibilita' e anche prestigio, il leader dei movimenti civili italiani, ha saputo farle rimbalzare. Non possiamo nasconderci, in questo senso - ha infine osservato il primo cittadino - il moto di orgoglio che, istintivo, si e' generato ogni volta che Marco Pannella sia stato riconosciuto come leader civico e anticipatore intellettuale; e il riverbero che tale dimensione ha saputo poi far generare sulla sua citta' d'origine».