Comitati aquilani: «Le parole non bastano: Bertolaso formalizzi rinuncia a prescrizione»

L’AQUILA. Direttamente a casa via corriere espresso. Le firme raccolte dai comitati aquilani che non dimenticano la tragedia del terremoto del 6 aprile hanno inviato all’indirizzo dell’ex capo della Protezione civile un pacco “regalo” con il nuovo invito a rinunciare per davvero alla prescrizione.

Il coordinamemto nazionale “Noi non dimentichiamo”, che riunisce i familiari delle vittime delle più grandi stragi italiane, «sostiene e fa propria la richiesta che la città e i familiari delle vittime della strage di L' Aquila del 6 aprile 2009 inviano a Bertolaso affinché formalizzi con una dichiarazione scritta presso il tribunale di L'Aquila, la rinuncia alla prescrizione nel processo che lo riguarda, come lui piû volte ha annunciato mediaticamente» .

Il plico è partito proprio ieri, 6 Aprile 2016, e sarà ricevuto tra oggi e domani sempre che l’attuale candidato sindaco di Forza Italia sia ancora reperibile a quell’indirizzo dove tuttavia le notifiche giudiziarie non hanno avuto buona sorte contribuendo in buona parte allo scadere del tempo previsto dalla legge per il processo che lo vede imputato.

Di qui la rinuncia alla prescrizione dopo sette anni dai fatti contestati che riguardano la Grandi Rischi e le presunte rassicurazioni date il 31 marzo 2009 prima del terremoto e l’operazione «mediatica» orchestrata per evitare allarmismi che avrebbero creato comunque problemi (ma forse salvato qualche vita in più).

A firmare sono stati alcune centinaia di cittadini che hanno aderito all’invito di molti comitati e nello specifico:

- Comitato Matteo Valenti

- Il Mondo che vorrei Assemblea 29 giugno

- Vittime della Scuola S. Giuliano di Puglia

- Vittime Thyssen Krupp

- Familiari Vittime Casa dello Studente

- AVUS Vittime Universitarie sisma 6 aprile

- Associazione Vittime del Salvemini

- 140 Vittime Moby Prince

- Associazione Vito Scafidi

- AFEVA Associazione Familiari Vittime Amianto

- Voci della memoria

- 309 MARTIRI PER LA VITA

- MEMORIA CONDIVISA

- COMITATO VITTIME TERREMOTO EMILIA

Pochi gironi fa Bertolaso aveva detto: «Si rinuncia alla prescrizione nel momento in cui il tribunale annuncia che è scattata. A quel punto io ho il diritto di poter dire che rinuncio e quindi il processo va avanti. Purtroppo succederà il 7 ottobre, fino a quel giorno posso solo affermare, garantire e impegnarmi».