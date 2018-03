Pescara Primo Maggio: 2 ore di musica 47mila euro

PESCARA.Tutto pronto per la festa del Primo Maggio a Pescara.

Sul palco a partire dalle ore 17 presentati da Stefano D’Alberto, si alterneranno i “Management del dolore post operatorio” e “Voina”, due delle migliori band indie del panorama nazionale; intorno alle 20,30 gran finale con gli Afterhours. Ma non ci sarà solo la musica, intorno alle 19 sul palco salirà Juan Martín Guevara, fratello di Ernesto “Che” Guevara, che alla vigilia dell’uscita del suo ultimo libro si racconterà, toccando anche i temi cari alla giornata.

Esulta l'amministrazione Alessandrini, protesta l'opposizione.

«Oltre 47mila euro spesi per una sola serata, per due ore di musica che nulla lasceranno a Pescara ad eccezione di una piazza Salotto da pulire e decine di residenti sul piede di guerra per il rumore prodotto. Zero marketing turistico, zero promozione dell’immagine della città, zero indotto in termini di ricettività e accoglienza».

Lo ha detto il Capogruppo di ‘Pescara in Testa’ al Comune di Pescara, Guerino Testa, che già nelle scorse settimane aveva chiesto la convocazione di un Tavolo allargato per la programmazione degli eventi sul territorio.

Testa è molto critico verso la spesa e le modalità di impiego del denaro del Comune che naviga ancora in cattive acque.

«Tutto questo è il concerto del Primo Maggio», sostiene Testa, «una inutile spesa di un’amministrazione Alessandrini che dopo due anni e mezzo non ha capito la necessità della città, ovvero quella di puntare su due o tre manifestazioni ‘uniche’ di richiamo internazionale, al livello dell’Ironman, capaci di portare migliaia di persone per giorni a Pescara, utenti che mangiano, dormono e fanno acquisti sul nostro territorio e che portano risultati in termini di marketing. Per questa ragione oggi torniamo a chiedere alla giunta Alessandrini di convocare gli Stati Generali del Turismo e del Commercio per programmare la stagione avvalendoci degli introiti specifici determinati dalla Tassa di Soggiorno».

Secondo Testa «Pescara deve puntare su eventi sullo stile dell’Ironman, manifestazione portata sul territorio dal centro-destra, evento che per oltre una settimana porta a Pescara migliaia di atleti con le relative famiglie, coinvolgendo 50 paesi al mondo, una manifestazione che, appunto, si svolge solo a Pescara rispetto a tutto lo Stivale. Dopo due anni e mezzo di governo – ha ancora aggiunto il Capogruppo Testa – spiace dover constatare che il sindaco Alessandrini non ha capito quali sono le vere esigenze del territorio e, soprattutto, le strategie per soddisfarle. Per questa ragione torno a chiedere la convocazione degli Stati Generali del Turismo e del Commercio, allargati alle Forze politiche, per commissariare la programmazione delle iniziative di marketing turistico capaci di superare il singolo concertino di piazza».