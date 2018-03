Bin Laden: ecco tutti i files trovati nel covo di Abbottabad

ROMA. La Cia ha pubblicato oggi migliaia di documenti, video, audio e foto confiscati nel maggio 2011 nel corso del raid delle Forze speciali americane in cui venne ucciso Osama Bin Laden, nel covo di Abbottabad in Pakistan. L'imponente pubblicazione, oltre 500Gb, include le lettere dello 'sceicco del terrore', comunicazioni familiari, foto anche di leader dell'organizzazione e video considerati "rilevanti" dalla Cia per "comprendere i piani e il metodo di lavoro delle organizzazioni terroristiche". La gran parte del materiale è nella lingua originale araba. Oltre ai file, trovati nei pc di Bin Laden, la pubblicazione annovera il 'giornale' del defunto leader di al Qaida, 288 pagine scritte a mano. La Cia sottolinea che alcune foto della documentazione vennero "scattate nell'immediatezza del raid, perché si riteneva che questo materiale fosse utile per scoprire eventuali piani per attentati, o le identità degli elementi operativi dell'organizzazione". Informazioni all'epoca considerate di "immediata importanza".

Si tratta di 470.000 file confiscati nel covo di Abbottabad.

In questi spuntano anche due video -riferiscono i media Usa - grazie ai quali si può vedere il viso del figlio Hamza, ora divenuto uno dei simboli più importanti della propaganda di al Qaida. Fino ad oggi dell'uomo erano circolati solo rari audio messaggi.

I video immortalano il matrimonio del giovane, al quale presenziarono diversi leader dell'organizzazione terroristica, compreso Mohammed Islambouli, il fratello dell'assassino del presidente egiziano Anwar Sadat. "Il mio primo viaggio da solo, per la jihad, fu nel 1976, in Turchia. Avevo una pistola, e ho dovuto viaggiare in bus". E' quanto scrisse Bin Laden nel duo diario di 228 pagine, secondo le prime analisi degli esperti. Il suo 'battesimo di fuoco' avvenne più tardi, nel 1979, quando si spostò in Afganistan per combattere contro i sovietici.

L'archivio dopo alcune ore è stato reso irraggiungibile dalla Cia per alcune non meglio precisate operazioni per poi ritornare disponibile.

+++ QUI L'ARCHIVIO COMPLETO +++