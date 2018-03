Giro d’Italia: da Gerusalemme a Roma, ecco le 21 tappe

MILANO. Il Giro d'Italia 2018 partirà per la prima volta fuori dall'Europa: lo start è infatti previsto da Gerusalemme venerdì 4 maggio, l'arrivo è previsto a Roma domenica 27 maggio. La 101/a edizione del Giro d'Italia di ciclismo conta come al solito 21 tappe, per un totale di 3.546,2 km, 44 mila metri di dislivello, 2 tappe a cronometro (44.2 km totali), 7 tappe per velocisti, 6 di media difficoltà e 6 di alta montagna, per un totale di 8 arrivi in salita. E' un Giro adatto a scalatori, che potranno fare la differenza con pendenze di grande difficoltà: l'asperità più affascinante è quella dello Zoncolan, con punte assassine al 22%. Cima Pantani sarà il Gran Sasso d'Italia, a metà percorso. Cima Coppi il Colle delle Finestre, da scalare nella penultima tappa con arrivo al Sestriere.

La 10/a tappa del Giro d'Italia di ciclismo, nel 2018, passerà a pochi chilometri da Rigopiano, dove il 18 gennaio scorso 29 persone persero la vita per una slavina.

Un omaggio che il direttore della Corsa Rosa Mauro Vegni, insieme a tutta l'organizzazione di Rcs Sport, ha voluto fortemente nella costruzione del percorso: ''Non faremo iniziative speciali - spiega Vegni -, noi non cerchiamo un ritorno di immagine. Ma vorremmo che le telecamere diano ancora attenzione a quanto accaduto un anno fa perché qualcuno dia giustizia alla tragedia''.

Il Giro d'Italia taglia il traguardo delle 101 edizioni e inanella ancora una volta numeri da record. Un recente sondaggio lo ha nominato come 'corsa più gradita' dagli spettatori di tutto il mondo (43%), davanti alla Vuelta e al Tour.

Una passione dimostrata negli ascolti della scorsa edizione, con uno share medio del 18%. - 101 edizioni della corsa rosa - 3546,2 km di corsa - 44.2 km cronometro individuale - 4.500 metri dislivello della 19/a tappa - 22% pendenza massima su Monte Zoncolan - 2.178 metri d'altezza del Colle delle Finestre, 'Cima Coppi' della corsa - 495 cittadine attraversate - 194 Paesi collegati - 10.7 spettatori sul percorso - 2.035 media accreditati - 777 milioni di persone collegate - 75 milioni pagine viste sul sito giroditalia.it - 10 il numero di volte per cui ripetere il circuito a Roma nella tappa finale.

LE TAPPE

Per testare le gambe al termine della prima settimana ancora l'Etna, questa volta con il finale inedito all'Osservatorio astrofisico. Ma attenzione anche alla cronometro da Trento a Rovereto (34.5 km), strada piatta e medie attese intorno ai 50 km/h. - 1/a tappa venerdì 4 maggio: Gerusalemme-Gerusalemme, 9,7 km, cronometro individuale - 2/a tappa sabato 5 maggio: Haifa-Tel Aviv, 167 km, pianeggiante - 3/a tappa domenica 6 maggio: Be'er Sheva-Eilat, 229 km, pianeggiante - Lunedì 7 maggio riposo e trasferimento in Italia, in Sicilia - 4/a tappa martedì 8 maggio: Catania-Caltagirone, 191 km, media montagna - 5/a tappa mercoledì 9 maggio: Agrigento-Santa Ninfa, 152 km, pianeggiante - 6/a tappa giovedì 10 maggio: Caltanissetta-Etna, 163 km, alta montagna - 7/a tappa venerdì 11 maggio: Pizzo-Praia a Mare, 159 km, pianeggiante - 8/a tappa sabato 12 maggio: Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, 208 km, media montagna - 9/a tappa domenica 13 maggio: Pesco Sannita-Gran Sasso d'Italia, 224 km, alta montagna - Lunedì 14 maggio riposo - 10/a tappa martedì 15 maggio: Penne-Gualdo Tadino, 239 km, media montagna - 11/a tappa mercoledì 16 maggio: Assisi-Osimo, 156 km, media montagna - 12/a tappa giovedì 17 maggio: Osimo-Imola, 213 km, pianeggiante - 13/a tappa venerdì 18 maggio: Ferrara-Nervesa della Battaglia, 180 km, pianeggiante - 14/a tappa sabato 19 maggio: San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, 181 km, alta montagna - 15/a tappa domenica 20 maggio: Tolmezzo-Sappada, 176 km, alta montagna - Lunedì 21 maggio riposo - 16/a tappa martedì 22 maggio: Trento-Rovereto, 34.5 km, cronometro individuale - 17/a tappa mercoledì 23 maggio: Riva del Garda-Iseo, 155 km, media montagna - 18/a tappa giovedì 24 maggio: Abbiategrasso-Prato Nevoso, 196 km, media montagna - 19/a tappa venerdì 25 maggio: Venaria Reale-Bardonecchia, 181 km, alta montagna - 20/a tappa sabato 26 maggio: Susa-Cervinia, 214 km, alta montagna - 21/a tappa domenica 27 maggio: Roma-Roma, 118 km, pianeggiante.