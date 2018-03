Ior, tangenti e fondi neri. Nel nuovo libro di Nuzzi il “peccato originale” della Chiesa

ROMA. Monsignor Paul Marcinkus, il discusso presidente dello Ior dal 1971 al 1989, «non era una mela marcia, isolata, tradito dal suo rapporto di fiducia con personaggi come Sindona e Calvi, ma era organico in Vaticano, con collaboratori che andavano a coagulare gli interessi di cardinali e personalità di Curia», oltre che di altre esterne al Vaticano.

Nel suo nuovo libro "Peccato originale", da oggi in libreria per Chiarelettere, Gianluigi Nuzzi descrive il «blocco di potere», legato in primis alla gestione dei conti economici, che fin dai tempi di Paolo VI è stato «capace di ostacolare ogni riforma» in Vaticano. Nel volume pubblica i documenti su «transazioni anche per milioni di dollari e miliardi di lire riferite al braccio destro di Paolo VI, mons. Pasquale Macchi».

Lo stesso «blocco di potere» si è perpetuato nel pontificato di Giovanni Paolo II, quando monsignor Donato De Bonis, morto nel 2001, segretario dello Ior all'epoca di Marcinkus, «gestiva ad esempio il conto del segretario del Pontefice, mons. Stanislao Dziwisz, e altri come quello di Giulio Andreotti o altri nomi sorprendenti».

Nei suoi precedenti libri Nuzzi ha svelato il mondo segreto dello Ior e dei conti cifrati intestati a personaggi illustri che sono serviti spesso ad incrociare maxitangenti divenute persino proverbiali.

Le varie speculazioni finanziarie erano coperte da un sistema complicatissimo di conti cifrati per proteggere clienti eccellenti (per i quali venivano usati nomi in codice) e che spesso erano mascherate da associazioni e fondazioni benefiche fittizie. Nel primo libro viene illustrato l'archivio Dardozzi dal quale emerge che circa due terzi della maxitangente Enimont (90 miliardi di lire) sono finite nello Ior.

Grazie a fonti anonime ha poi illustrato i retroscena del caso Boffo ma anche della scomparsa di Emanuela Orlandi e la questione dell’Ici sugli immobili della Chiesa, il cardinale Bertone dando la stura allo scandalo noto come Vatileaks.

In appendice del suo ultimo libro Nuzzi pubblica un appunto vergato a mano da De Bonis e da lui firmato, che riporta l'intestazione di 27 conti riferibili a fondazioni inesistenti, nomi in codice per proteggere clienti eccellenti.

I quattro conti intestati a "Sua Sant.", "Mons. Stan." e "Don Stanisl." rendono concreta l'ipotesi che monsignor De Bonis gestisse le operazioni bancarie di Wojtyla e del suo segretario particolare, l'attuale card. Dziwisz.

«Madre Teresa, il cui fondo allo Ior era molto cospicuo, entrava nella 'banca' vaticana e incontrava De Bonis, che il giorno prima magari aveva incontrato Bisignani - sottolinea Nuzzi -. Il fatto che i conti di una santa e quelli di certi personaggi fossero gestiti dalle stesse persone è incommentabile».

Una situazione di operazioni contabili da «lasciare senza parole» papa Albino Luciani, di cui Nuzzi ricostruisce l' «omicidio morale». Nel libro anche documenti, sempre di De Bonis, che rappresentano i «primi riferimenti contabili della galassia Ior utilizzata per riciclare tangenti».

O quello su un'erogazione del 1974 all'ordine di Paolo VI con l'addebito sulla Cisalpine Fund, che era la banca di Roberto Calvi a Nassau (Bahamas) dove tra le altre cose convergevano gli interessi del Cartello di Medellin, come testimoniato allo stesso Nuzzi dalla vedova di uno dei suoi esponenti, tra i «re della cocaina».

E lo stesso "blocco" è rimasto anche con Benedetto XVI: «Lo testimonia la telefonata ricevuta da Ettore Gotti Tedeschi, alla sua nomina a presidente, invitato da una personalità italiana a non informarsi mai su chi fossero i reali titolari dei conti allo Ior: 'se dovessi informarti e saperlo', gli fu detto senza mezzi termini, 'avrai pochi minuti per mettere in sicurezza i tuoi figli'».

Nel volume anche la testimonianza sull'ex presidente Ernst Von Freyberg che al Papa denuncia casi di riciclaggio allo Ior e un'intervista all'avvocato Francesco De Pasquale, ex direttore dell'Aif, l'authority finanziaria vaticana, che «fa un'affermazione pesante, e cioè che lo Ior ha recepito le norme anti-riciclaggio, ma nessun organismo europeo verifica che vengano adeguatamente applicate nel quotidiano».

Anche questo nuovo libro, con testimonianze e documenti inediti, attraverso varie vicende rimanda secondo Nuzzi a quel «blocco di potere interno ai Sacri Palazzi che da Paolo VI in poi, con la forza dovuta alla gestione dei conti economici e col suo potere di ricatto è capace di ostacolare ogni riforma».





TRATTATIVA SEGRETA

In tema di "sangue" si delinea la "trattativa riservata" tra Procura di Roma e Vaticano sulla scomparsa di Emanuela Orlandi all'epoca della traslazione della salma di Renatino De Pedis da Sant'Apollinare e della ricerca del corpo della ragazza.

Vari incontri cui avrebbe partecipato il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, che Nuzzi invita ora a rivelare i contenuti.

Ma è in materia di "sesso" che viene rivelata una delle storie più inquietanti: quella - descritta pubblicando anche lettere di denuncia degli interessati - su «una vicenda di abusi sessuali, violenze e atti di intimidazione che si sarebbe consumata nell'unica comunità di bambini e adolescenti presente all'interno delle mura leonine».

E' il preseminario San Pio X, che ha sede a palazzo San Carlo, proprio a fianco di Casa Santa Marta, residenza dell'attuale Papa. Qui le diocesi mandano i bambini di scuola media con predisposizione al sacerdozio, che poi vivono nel collegio vaticano frequentando una scuola privata parificata nel centro di Roma e partecipano come chierichetti alle funzioni religiose nella basilica di San Pietro.





ABUSI SESSUALI

Nuzzi racconta come un ex alunno - nome di fantasia Marco - abbia avuto un breve colloquio e consegnato a papa Francesco una lettera durante un'udienza lo scorso maggio in Piazza S.Pietro, lo stesso giorno della visita del presidente Usa Trump.

Ma a raccontare la vicenda di abusi era stato per primo un altro ex studente, il polacco Kamil Tadeusz Jarzembowski, entrato al San Pio X a 13 anni, che nel giugno 2014 aveva inoltrato vari esposti a diverse autorità ecclesiali.

Il giovane riferiva di essere stato testimone di "atti sessuali" ("almeno 140 volte") compiuti in sua presenza sul proprio compagno di camera, all'epoca minorenne, da un adulto con libero accesso al preseminario, «benvoluto da diversi monsignori» e in grado di «esercitare una forma di potere e di intimidazione nei più giovani seminaristi», diventato poi prete. Di fronte a questa situazione di «vessazioni e abusi», riferisce, Kamil denunciò i fatti a cardinali alti in grado - nel libro si fa il nome del vicario del Papa per il Vaticano - ritenendo però che non siano state poi prese iniziative. Si rivolse poi alla Segreteria di Stato e alla Congregazione per la Dottrina della fede, con l'unico risultato di essere allontanato dal seminario.