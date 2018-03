Parte la riforma sulle intercettazioni: il bavaglio che soffoca la verità a beneficio della privacy

ROMA. Quello che non riuscì a Berlusconi (grazie alla sollevazione del “popolo della sinistra”) è riuscito a Gentiloni eletto dallo stesso popolo della sinistra che oggi non scende in piazza, non occupa teatri e non si scaglia contro il bavaglio.

Tutto è relativo e così se in uno stato “democratico” si preferisce tutelare la privacy di presunti delinquenti a discapito dell’interesse pubblico alla verità dei fatti c’è più di qualcosa che non va.

Rimangono storiche le battaglie e le sommosse contro Berlusconi di tutti i giornali di sinistra da Repubblica in giù, mentre oggi si vedono i frutti di un inciucio di governo perenne.

Una realtà paradossale talmente tanto da dover registrare persino le critiche di Forza Italia che oggi può “criticare” il governo...

In pratica vengono posti limiti nella redazione degli atti giudiziari da una parte e vengono posti limiti alla pubblicazione di quegli atti sui giornali. Il discrimine però rimane molto soggettivo e limitato a fatti e circostanze penalmente rilevanti mentre altri fatti rilevanti ma non penalmente non potranno più essere pubblicati.

E’ questa la parte più rilevante che incide su tutti e che porterà indubbiamente sui giornali meno notizie non penalmente rilevanti ma sempre rilevanti.

PER GENTILONI-ORLANDO, STOP ABUSI

Dopo il via libera del Consiglio dei ministri - cui seguiranno i pareri delle commissioni giustizia - il presidente Gentiloni ha sgombrato il campo dalle possibili reazioni di chi teme leggi-bavaglio: «Non limitiamo l'uso delle intercettazioni, contrastiamo l'abuso», «senza ledere il diritto di cronaca», «sappiamo che questo strumento è fondamentale per le indagini e in nessun modo vogliamo limitarlo», «ma è evidente che in questi anni ci sono stati frequenti abusi».

Concetto ribadito dal guardasigilli, Andrea Orlando, che della norma è stato promotore: «Le intercettazioni non servono a far luce sulla sfera personale dei singoli ma a perseguire reati» e «il provvedimento non restringe la facoltà dei magistrati e degli investigatori di utilizzarle»: introduce «vincoli che senza restringere la capacità di indagine, riducono il rischio della fuga di notizie slegate dai fatti penalmente rilevanti».

NUOVI LIMITI

I vincoli riguardano la trascrizione delle conversazioni negli atti di pm e gip; l'iter per selezionare il materiale che può essere acquisito a processo; la conservazione del materiale stralciato in un archivio riservato.

E chi diffonde video o audio captati in maniera fraudolenta per rovinare la reputazione di qualcuno rischia fino a 4 anni di carcere.

Anche l'utilizzo dei trojan, i cosiddetti captatori informatici in pc o smartphone, viene perimetrato.

TOGHE E AVVOCATI SODDISFATTI A META'

Tra gli addetti ai lavori la soddisfazione non è totale: Anm e penalisti mantengono riserve. Per il sindacato delle toghe guidato da Eugenio Albamonte, che pure sottolinea lo «sforzo apprezzabile e condivide l'obiettivo di piena tutela della privacy e della riservatezza di chi con le indagini nulla c'entra», l'anello debole riguarda i limiti all'uso dei trojan.

«Un arretramento - lamenta Albamonte -, non si è compreso che questo strumento tecnico serve a mettere al passo coi tempi le capacità investigative».

Ma anche i penalisti, dal loro punto di vista, parlano di «arretramento delle garanzie di difesa».

Il testo, afferma il segretario dell'Unione camere penali, Francesco Petrelli, «lascia un ampio margine all'interpretazione e soprattutto non vieta l'ascolto delle conversazioni assistito-avvocato, ma ne impedisce la trascrizione, peraltro senza prevedere alcuna sanzione, con il rischio di uno squilibrio, perché polizia giudiziaria e pm possono venire a conoscenza delle strategie difensive».

IL PM CONTRO ANM: «PER CORRUZIONE PIU’ FACILE INDAGARE»

Per il pm Nello Rossi, che della materia è un esperto, avendo sostenuto le ragioni della procura generale della Cassazione davanti alle Sezioni Unite, le cose non stanno affatto così.

«Non condivido la critica del presidente dell'ANM. Sul terreno del contrasto ai fatti di corruzione il decreto compie un meditato passo in avanti, rifuggendo da eccessi», dice, sottolineando che chi conduce le indagini ha bisogno del "bisturi" non certo delle "tenaglie".

Quello dei trojan «è un tema molto delicato su cui sembra raggiunta una accettabile soluzione di 'compromesso' tra diverse istanze. L'impiego dei trojan, strumenti di captazione straordinariamente invasivi, potrà essere 'autorizzato' per i delitti di mafia e terrorismo ma i risultati delle intercettazioni tramite i captatori informatici saranno utilizzabili anche per la prova di altri reati: quelli per i quali è previsto l'arresto in flagranza. Diversa la scelta del legislatore per le indagini sui fatti di corruzione e concussione e su altri gravi reati contro la pubblica amministrazione. In questi casi, ai fini di effettuare intercettazioni nei luoghi di privata dimora, non sarà più indispensabile, come sino ad ora previsto, dimostrare che in quei luoghi si sta compiendo il reato. L'attività di intercettazione sarà dunque più incisiva e penetrante nei confronti dei corrotti e degli autori di reati contro la Pa».

«Non bisogna dimenticare che la forza invasiva delle indagini a mezzo dei trojan è enorme. Così che la stessa opinione pubblica che oggi rivendica più strumenti contro la corruzione potrebbe rimanere scioccata dall'impiego indiscriminato di strumenti di indagine così estremi al di fuori dei casi limite del contrasto di mafia e terrorismo. Ai magistrati penali - conclude - servono i bisturi e non le tenaglie».

FI E M5S CONTRO LA RIFORMA

Se Pd e Ap rivendicano il risultato ( «tenacia e buon senso hanno vinto», twitta il ministro degli Esteri Alfano), l'opposizione cova malumori.

«Orlando, Gentiloni e il Pd hanno coronato il sogno dei Berlusconi: c'è un patto ed è chiaro», accusa Luigi Di Maio.

«Il Governo Pd è pronto all'obbrobrio: nascondere per legge la verità nelle inchieste di tangenti e corruzione», aggiunge sempre dal fronte M5S Michele Giarrusso. «Una riforma ridicola, che penalizza l'esercizio dei diritti della difesa con complicazioni procedimentali che rendono pressoché impossibile il contraddittorio su quanto intercettato», sostiene Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia e anch'egli penalista. E la Fnsi auspica che nessuna riforma blocchi le notizie.