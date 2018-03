Anche Legnini (Csm) contro Davigo: «solo in Italia le toghe passano da tv alle aule»  

ROMA. Dopo le polemiche seguite alla partecipazione del magistrato Piercamillo Davigo 'Dimartedì' su La7, che ieri ha riparlato sulle pagine della Corriere della Sera, arriva un netto altolà del vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, alla sovraesposizione mediatica delle toghe.

Davigo aveva parlato per oltre mezz’ora della onestà, della politica, della corruzione, delle difficoltà della politica ad emarginare i corrotti e dei problemi della giustizia. Tra le altre cose aveva stigmatizzato la politica quando sospende i giudizi «in attesa delle sentenze» soprassedendo a giudizi di merito e morali che invece dovrebbero fare la differenza a fronte di fatti accertati.

Per il magistrato di Cassazione la differenza deve essere netta tra responsabilità penale e quella morale (ormai quasi inesistente) da qui la frase «un politico prima deve essere onesto e poi anche bravo», dove onesto è cosa ben diversa da “incensurato”.

Davigo ha poi parlato di prescrizione affermando che non può essere confusa con l’assoluzione e mandare tutto in cavalleria come nulla fosse accaduto.

Dopo giorni di fuoco di dibattito e polemica il vicepresidente Legnini spiega il punto di vista del Csm.



«In nessun Paese europeo è consentito passare con tanta facilità dai talk show alle prime pagine dei giornali e a funzioni requirenti e giudicanti fino alla presidenza di collegi di merito e di Cassazione».

Legnini, intervenuto al congresso straordinario dell'Unione delle Camere penali, non nomina esplicitamente Davigo, ma tiene ad esprimere la sua avversione al costume che definisce «tutto italiano' delle toghe 'star' di televisioni e giornali. Non è in discussione - ha precisato - il diritto alla libertà d'espressione, che è costituzionalmente garantito, ma c'è bisogno di recuperare senso di responsabilità, un esercizio equilibrato delle funzioni, tanto più se si parla di funzioni giudiziarie».

Il vicepresidente ha poi spiegato che «non ci sono norme per arginare questo fenomeno. Arginarlo spetta a tutti i protagonisti, a chi tiene al rispetto sacrosanto dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura che deve essere percepita come tale dai cittadini».

Davigo, da parte sua, dopo l'apparizione in tv, oggi ha concesso un'intervista al Corriere per annunciare querela contro 'Il Giornale' che aveva riferito di vertici segreti tra l'ex toga di Mani Pulite e Beppe Grillo per far fuori Silvio Berlusconi dalla politica.

E critiche - anche all'interno del Palazzo dei marescialli - avevano suscitato le sue dichiarazioni su politici e prescrizione.

Alla platea dei penalisti il vicepresidente del Csm ha poi parlato di separazione delle carriere dei magistrati, commentando la raccolta di firme per un progetto di legge in materia che ha registrato oltre 70 mila adesioni.

«Nei dieci anni di attuazione della riforma nell'ordinamento giudiziario - ha ricordato - il principio della distinzione delle funzioni è andato via via consolidandosi ed i percorsi professionali di giudici e pm vanno sempre più distinguendosi».