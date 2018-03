Terremoto, Gentiloni inaugura scuola 8 anni dopo il sisma e promette ricostruzione veloce

ABRUZZO. Il premier Paolo Gentiloni è stato oggi anche in Abruzzo dove ha inaugurato due nuovi istituti che sono stati restituiti oggi alle popolazioni terremotate del Centro Italia. A Capitignano, paese colpito dal sisma del 2009 e dalle scosse che si sono susseguite nell'ultimo anno, è stata inaugurata una nuova scuola dell'infanzia, costruita con i fondi del post sisma del 2009.

«La visita di oggi dimostra la vicinanza dello Stato alla nostra comunità, la vicinanza della Regione, della Struttura Commissariale di Vasco Errani. Non avevo dubbi su questo è lì ringrazio, perché oggi per noi è importante inaugurare questa scuola che significa che comunque c'è la volontà di ripartire e questa scuola è stata ricostruita secondo le più recenti norme antisismiche», ha detto il primo cittadino di Capitignano, Maurizio Pelosi, «La situazione nel paese dopo le ultime scosse - ha aggiunto -, vede le persone ormai assuefatte, sarà brutto dirlo, a questa situazione. È chiaro che non bisogna perdere la fiducia, anche perché noi veniamo già dai problemi del terremoto del 24 agosto poi culminato poi con la scossa del 18 gennaio con epicentro a Capitignano, e che ha visto molta gente spostarsi verso il Progetto Case dell'Aquila, ma noi ora stiamo procedendo grazie all'impegno della Protezione Civile Nazionale a costruire nuove abitazioni Sae che permetteranno a 18 famiglie di tornare a vivere in paese entro credo la metà di novembre».

Gentiloni ha sottolineato la volontà di tornare nelle aree del sisma.

«Ci tengo a venire frequentemente nelle zone colpite dal terremoto», ha detto, «quello che colpisce, di quanto accaduto nell'ultimo anno, è la ripetizione dei fenomeni e di fronte a questo è straordinario vedere come comunque ci sia la volontà di ricominciare, di riaprire attività imprenditoriali, di inaugurare scuole, di continuare ad abitare questi luoghi. Questa speranza - ha aggiunto - è la nostra risorsa fondamentale. Il compito del governo credo sia quello di alimentarla, cercare di incoraggiarla e darle tutti gli strumenti possibili. Lavoreremo nelle prossime settimane, aggiustando quello che c'è da aggiustare»

Nessun accenno di autocritica circa il pantano delle ricostruzioni visto che anche quella de L’Aquila si è avviata da un paio di anni ed è ancora nel vivo, figurarsi la ricostruzione per i terremoti del 2016. I sindaci hanno chiesto certezze e norme più snelle come ha fatto anche il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, ma anche l’Ance, l’associazione dei costruttori.

«Abbiamo la struttura normativa piu' adeguata possibile - ha detto D'Alfonso -. Abbiamo le risorse umane e finanziarie. Ora dobbiamo mettere in rotazione quella produzione industriale che sara' la macchina della ricostruzione. C'e' tutta l'impalcatura che sta funzionando. Le verifiche dei danni sono tutte completate. Di qui a un anno possono partire i primi cantieri per i danni lievi alle abitazioni. Abbiamo fatto quattro piani stralcio per le scuole, le chiesa, l'edilizia strategica e i beni culturali. Possiamo cominciare a vedere le procedure di gare d'appalto e per i danni lievi le procedure di scelta del contraente. Il 2018 sara' l'anno dei pantaloni degli operai che si sporcano di cemento. Abbiamo messo in campo un piano per la viabilita'. La strada messa in sicurezza significa certezza negli spostamenti. Abbiamo a disposizione 23 milioni di euro di investimenti perche' la SS 80 venga ulteriormente resa certa e capace di funzionare. Cosi' come gli investimenti gia' contrattualizzati con Anas per la direttrice L'Aquila -Amatrice. La banda ultra larga, il collegamento innovativo, trova piena copertura finanziaria e da qui al 2018 dovremmo riuscire a godere di questo servizio».

Da parte del governo «l'impegno e' totale», ha invece dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.







DOPO LE PASSERELLE L’ANNUNCIO DELLA NOMINA DI DE MICHELI

Oltre i buoni propositi e le promesse per un futuro più o meno vicino o lontano (dipende dai punti di vista) sono arrivati i fatti: la nomina del nuovo commissario alla ricostruzione.

Paola De Micheli succederà a Vasco Errani nel ruolo di commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016. La nomina, secondo quanto riferito da fonti parlamentari, dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. De Micheli, deputata del Partito democratico, è sottosegretario all'Economia. Nel ruolo di commissario straordinario alla ricostruzione, prenderà il posto di Errani che ha deciso di lasciare l'incarico alla scadenza del primo anno di mandato, esattamente il 9 settembre. 42 anni e laureata in Scienze Politiche, De Micheli vive a Piacenza, dove dal giugno 2007, per 2 anni, è stata assessore comunale alle Risorse umane ed economico-finanziarie.



Il 14 aprile 2008 è stata eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati per la Circoscrizione Emilia Romagna nel Gruppo parlamentare del Partito Democratico. E' stata componente della Commissione "Bilancio" e "per la semplificazione della legislazione". E' stata rieletta alla Camera dei Deputati alle elezioni del febbraio 2013, e nominata vicecapogruppo vicario del Partito Democratico a Montecitorio. Dal 10 novembre 2014 è sottosegretario all'Economia del Governo Renzi. Non manca un interesse per lo sport: il 20 luglio 2016 è stata eletta presidente della Lega Pallavolo Serie A.