San Martino sulla Marrucina prepara il suo tributo al genio di Garry Marshall

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA. Si terrà il prossimo 29 luglio a San Martino sulla Marrucina, in occasione di "San Martino borgo di...vino: anteprima nazionale di Calici di stelle" il primo di una serie di tributi in onore di Garry Marshall, celebre regista, sceneggiatore e produttore italo americano, originario proprio di San Martino sulla Marrucina.

Oggi ricorre il primo anniversario della sua morte, avvenuta il 19 luglio 2016.

Marshall è considerato uno dei geni della commedia internazionale, creatore e ideatore di cult quali Happy Days e Mork e Mindy o di commedie romantiche entrate nella storia come Pretty Woman (ancora oggi il film del genere con il record d'incassi) e Paura d'amare. Marshall, i cui nonni sono nati a San Martino sulla Marrucina, è sempre stato, insieme alla sorella Penny, anche lei celebre regista e produttrice, in contatto con i luoghi di origine.





«Ho sempre pensato che il buon esempio possa essere una molla fondamentale al miglioramento, non solo per i giovani ma per una comunità intera - spiega il sindaco martinese, Luciano Giammarino – A San Martino vantiamo tante personalità illustri, molte delle quali riscoperte grazie all'importante attività di ricerca svolta nell'ultimo decennio dalla Corporazione Sancti Martini, la locale associazione di studi storici. L'amministrazione comunale vuole rendersi partecipe in prima persona di questo recupero della nostra memoria, che può svolgere anche un importante ruolo di promozione locale. Garry Marshall rappresenta non solo un esempio per San Martino, ma anche un orgoglio e un ambasciatore delle capacità della nostra gente nel mondo. La sua vita è stata esemplare e il suo genio creativo è riconosciuto unanimemente. Per questo motivo abbiamo intenzione di creare iniziative a lui dedicate, affinché la sua memoria sia trasmessa alle nuove generazioni e possa essere vanto per la nostra gente”.

«I visitatori che parteciperanno al tributo del 29 luglio - continua il sindaco - potranno ammirare immagini dedicate ai film del regista martinese, proiettate sugli antichi palazzi locali e nella piazza martinese utilizzate come quinta per l'ensemble ‘Duchi d'Acquaviva’, con il suo ‘Musica di stelle’. Inoltre, in municipio sarà allestita una mostra di foto sulla storia della famiglia Marshall/Masciarelli e su Garry Marshall. Questo è solo il primo tributo. Il nostro desiderio - conclude Giammarino - è intitolargli uno spazio pubblico e creare anche un evento annuale a lui dedicato, invitando nella nostra cittadina tutti gli attori che hanno lavorato con il martinese, molti dei quali scoperti proprio da Garry».





I MASCIARELLI

Nato a New York nel 1934 Garry Masciarelli (questo il cognome originario prima che fosse convertito in Marshall) è figlio d’arte. Suo padre Antonio Masciarelli, appartenente all'antichissima famiglia martinese dei Masciarelli di San Martino sulla Marrucina, diventò un produttore cinematografico statunitense. La sua carriera inizia come autore televisivo per molti show televisivi statunitensi ed è il creatore di serie tv come Happy Days Laverne & Shirley e Mork & Mindy in cui un giovane Robin Williams interpreta la parte di un alieno arrivato sulla Terra con un’astronave a forma di uovo e ospitato nella propria soffitta da una ragazza che cerca di introdurlo alle usanze umane.

Negli anni 90 dirige Julia Roberts e Richard Gere nella commedia sentimentale ‘Pretty Woman’ che lo consacrerà al successo a cui seguono film come: ‘Paura d'amare’ con Al Pacino e Michelle Pfeiffer, ‘Un amore speciale’, ‘Se scappi ti sposo’, ‘Pretty Princess, Principe azzurro cercasi’, ‘Quando meno te lo aspetti’ fino a ‘Donne, regole... e tanti guai’. Anche sua sorella Penny Marshall (Penelope Masciarelli) nata il 15 ottobre 1943 seguirà le sue stesse orme.

Saranno proprio le tradizioni agresti ancestrali ed i sapori e gli odori della terra natale mantenuti intatti dal padre ad ispirare le sue creature. C’è una costante nelle produzioni di Garry , il senso della famiglia tanto che arriverà a dire: «nella vita la cosa più importante è avere un mentore, un punto di riferimento, come quello della famiglia».

Proprio il ricordo di suo padre ispirerà molti dei personaggi ad esempio Arthur Fonzarelli detto Fonzie della sitcom Happy Days. Sono il suo sense of humor (retaggio probabilmente italiano) ed il suo attaccamento ai valori a procurargli l’ammirazione degli americani.

Marshall fu anche attore, comparendo tra l'altro in episodi di 'E.R., medici in prima linea', 'Sabrina, vita da strega', 'Broters and Sisters' e 'La vita secondo Jim'.

E’ Penny (Penelope Masciarelli), sua sorella e famosa registra e produttrice cinematrografica a mantenere saldi i legami con la sua terra ancestrale, molto più di Garry

Penny è tornata a San Martino a metà degli anni '90 per visitare il paese d'origine della famiglia ed è proprio in quella occasione che le viene conferita la cittadinanza d’onore. Durante la sua visita con la figlia, il genero e la nipotina si è intrattenuta con familiari e cittadini tra cui il decano Vincenzo Masciarelli.