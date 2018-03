Operaio quasi investito rimane ustionato mentre fa strisce pedonali

CHIETI. Un operaio di 40 anni della Provincia di Lecce, e' rimasto ustionato alle gambe a seguito di un banale lavoro di ritinteggiatura delle strisce pedonali.

L'incidente si e' verificato all'altezza del bivio che conduce a Selva di Altino (3 mila residenti nella Provincia di Chieti) in via Nazionale. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, un'auto condotta da una donna, non ha rispettato il segnale di stop e ha urtato l'operaio impegnato nella realizzazione delle strisce pedonali con la macchinetta traccialinee. L'uomo, dopo essere caduto a terra, ha tentato di rialzarsi ed e' stato in quel momento che la macchinetta ha preso fuoco a causa della fuoriuscita di vernice ed olii, ustionando gravemente l'operaio alle gambe.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco. Data la gravita' dell'incidente e' stato deciso il trasferimento del ferito all'ospedale di Chieti. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare un po' prima di avere ragione delle fiamme che hanno sprigionato una nube nera ed acre.