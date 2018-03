“Reggitelo tu, l’ombrello”, il flashmob contro la disparità di genere

PESCARA. Hanno gridato "vergogna vergogna" e poi "l'ombrello te lo tieni tu!". Erano una sessantina, in gran parte donne, con tanti ombrelli colorati aperti, a protestare in centro a Pescara, nella piazza antistante il mercato coperto, contro quanto accaduto lo scorso fine settimana a Sulmona dove alcune ragazze, durante l'evento della Regione Abruzzo "Fonderia Abruzzo", reggevano gli ombrelli aperti per riparare gli ospiti prima dalla pioggia, poi dal sole.

In piazza a Pescara, al flash mob per "il rispetto delle donne e l'autonomia individuale", c'erano anche la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Gemma Andreini, la consigliera di parità della Regione Abruzzo Alessandra Genco ed Emilia Di Nicola, segretaria generale della Cgil di Pescara.

Un polverone che sta imperversando da domenica e finito su tv e giornali nazionali che ha messo al centro della polemica politica il governatore d’Abruzzo, Luciano D’Alfonso che ha sempre respinto ogni accusa e parlato di polemica messa su ad arte. Tra le ragazze volontarie dell’ex comitato elettorale di D’Alfonso ci sarebbe stata anche la figlia Benedetta.

Ed oggi il presidente ha ribadito che non chiede scusa e non le chiederà per un gesto di cortesia e fatto in autonomia.

Non la pensano così anche molti componenti del suo partito e autorevoli esponenti delle istituzioni.

Il caso ora può essere archiviato?