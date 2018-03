Ortona, per i 5 assessori arriva l’ ‘aiutino’ di 13 tecnici. Per il sindaco staff di pensionati

ORTONA. Il neo sindaco di Ortona Leo Castiglione ha presentato ieri mattina i cinque assessori della sua giunta. Una composizione innovativa che prevede il supporto tecnico (a titolo gratuito) agli assessori che così avranno una squadra su cui contare.

«Abbiamo voluto rivoluzionare anche nel metodo di lavoro il modo di amministrare- ha spiegato il sindaco Castiglione- presentando una squadra allargata in cui, oltre agli amministratori, ci sono anche esperti e professionisti che si sono messi a disposizione della comunità. Ringrazio gli assessori per la loro disponibilità ad impegnarsi insieme a me per la città. Nuova, fresca, motivata e competente sono queste le caratteristiche che contraddistinguono la nostra squadra che da oggi lavorerà sulle tante criticità del territorio».



La squadra presentata è così composta:

Vice sindaco Vincenzo Polidori:– Sanità – Servizi Demografici- Sicurezza- Personale- Ambiente – Demanio. Si avvarrà del supporto tecnico di Andrea Ricchiuti (Sicurezza) , Umberto Di Deo (Sanità – Ambiente- Demanio), Ilenia Carinci (Affari Generali, Servizi Demografici), Tommaso Giambuzzi (Ambiente ).

Assessore Roberta Daloiso: Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Politiche Europee e Protezione Civile. Supporto tecnico di Lamberto Iannucci (Politiche Sociali), Luigi Gileno (Politiche Sociali e Politiche Giovanili), Francesco D’Antona ( Protezione Civile).

Assessore Valentina Ciampichetti: Cultura, Scuola, Pari Opportunità, Manifestazioni e Mondo Animale. Supporto tecnico di Roberto Bellomo (Cultura, Manifestazioni e Mondo Animale), Andrea Marinelli (Manifestazioni), Massimo Petaccia ( Scuola).

Assessore Gianni Totaro: Urbanistica, Lavori Pubblici e Viabilità.

Assessore Francesco Falcone: Bilancio, Agricoltura, Attività Produttive e Lavoro. Supporto tecnico di Andrea Bellicano (Attività Produttive) , Claudio Piccinini (Lavoro).

Sindaco: Porto, Decoro Urbano, Turismo, Commercio e Sport. Supporto tecnico di Andrea Ricchiuti (Decoro Urbano) Stefania Sanzò ( Turismo)

Staff: Angelo Radoccia (segretario generale in pensione della Provincia di Chieti), Umberto Di Deo (Medico ASL in pensione) Andrea Ricchiuti (Comandante di Stazione dei Carabinieri di Ortona in pensione).

I componenti dello staff e dei supporti tecnici collaboreranno a titolo gratuito.