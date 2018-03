Siringhe, sangue e sporcizia all’interno dell’ospedale di Pescara

PESCARA. Siringhe con gli aghi ancora inseriti, fazzoletti insanguinati, perché probabilmente i tossicodipendenti si nascondono lì per iniettarsi in endovena l’eroina. Ricette rosse per l’acquisto di farmaci da prescrizione medica buttate ed impolverate, nonostante ci sia apposta una firma. Rifiuti, sporcizia, una bici arrugginita abbandonata. Sembrerebbe il racconto di una zona di guerra ma siamo a Pescara, all’interno dell’Ospedale Civile, nella zona della Dirigenza, a due passi proprio da quegli uffici Asl preposti al controllo della salubrità dei locali pubblici e alle condizioni igieniche della città.

A scoprire la “stanza del buco” e gli altri locali dell’orrore all’interno della Asl di Pescara è stato il vice presidente della commissione sanità consigliere regionale Domenico Pettinari che ha documentato con un video il drammatico scenario.

«Sono rimasto sconvolto da quello che ho visto» racconta Pettinari «non avevo mai visto una situazione di degrado come questa. Sono locali che mettono a serio rischio la salute di tutti e che fanno presupporre che siano frequentati da tossico dipendenti, poiché quelle siringhe e quei fazzoletti insanguinati lì non ci sono arrivati da soli».

Pettinari ha chiesto le dimissioni del Direttore Asl Armando Mancini.

«Davanti a questa negligenza da parte della Asl, il direttore deve dimettersi» afferma Pettinari «quello che abbiamo visto è la manifestazione di un sistema di controllo inefficiente e di un disinteresse che diventa dannoso per i cittadini. Probabilmente le diverse telecamere contrassegnate da dicitura "zona sottoposta a video sorveglianza” non rendono il sevizio dovuto. Delle due l'una, o queste telecamere non funzionano e sono uno spreco di soldi pubblici o chi dovrebbe controllare i video non fa il suo dovere».

«Chiediamo un intervento dei Carabinieri NAS» incalza Pettinari «e l’immediato ripristino della salubrità dei locali; il divieto, ad eventuali tossico dipendenti di accedere nella zona, quindi un aumento di controllo, poiché è impensabile che sia proprio la Asl a fornire, magari inconsapevolmente, il luogo dove bucarsi; e le dimissioni di chi fin ora è stato a guardare, o peggio, a girarsi dall’altra parte invece di, come dovrebbe accadere in un Paese normale, applicare tutta la sua autorità per garantire un sistema sanitario efficiente e decoroso».

«Queste zone potrebbero essere, una volta ristrutturate, utilizzate per nuovi uffici amministrativi».







ZONA INTERDETTA

«Voglio dire al consigliere Pettinari che il vero dramma della tossicodipendenza non sta nel fatto che le persone scelgano angoli nascosti e non accessibili per andarsi a bucare, ma nel fatto che la gente si buchi», replica Mancini.

«Faremo immediatamente pulire quella zona, in cui il suo potere ispettivo lo ha portato (che, va precisato, è interdetta e chiusa al pubblico con cancelli e recinzione). Abbiamo da tempo avviato una bonifica delle aree del vecchio ospedale, abbandonate da anni, con ripristino della pulizia, del decoro dei giardini e delle fontane. Chiunque, se vuole, può venire a vedere».