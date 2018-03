Incendio Richetti, «si sente ancora un odore nauseante»

TERAMO. Gli esami eseguiti dall'Arta dopo l'incendio alla Richetti di Sant’Atto nella varie zone del territorio teramano sulla qualità dell'aria hanno dato tutti esito negativo.

Ora bisogna attendere i referti dei prelievi eseguiti dal Sian sulle colture.

Le rassicurazioni arrivano dal sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Meno ottimista il consigliere comunale Flavio Bartolini: «ancora oggi, a distanza di due giorni, in tanti lamentano un odore nauseante. Perché nessuno si è preoccupato di emanare un' ordinanza precauzionale di chiusura delle aziende?»

Infatti fin subito dopo l’incendio i lavoratori delle aziende limitrofe sono andati regolarmente a lavoro. Hanno respirato già dalla mattina presto, con incendio appena spento, l' aria impregnata di fumo.





«L' incendio è stato di grosse dimensioni, i tetti dell' azienda sono in amianto», sottolinea Bartolini. «La città è rimasta con il fiato sospeso per ore. Solo grazie all' encomiabile lavoro dei vigili del fuoco l' incendio è stato spento in poche ore. Non è encomiabile il comportamento di questa amministrazione che avrebbe dovuto prendere provvedimenti immediati a tutela dei cittadini lavoratori delle aziende confinanti. Li abbiamo lasciati soli, a sperare che i fumi non fossero tossici».

Nella nota l’Arta ricorda anche come nello spegnimento dell’incendio «si è evitato che le coperture di eternit dello stabilimento si frantumassero all’esterno del capannone, facendole invece implodere al suo interno sotto la spinta dell’acqua delle pompe».

Al contrario dalla ricognizione effettuata dalla Asl con il supporto dell’Arta è emerso come alcuni frammenti di materiale contenente amianto siano ricaduti nel cortile della ditta “Alfagomma”, confinate con l’azienda bruciata, cortile per il quale è stata già disposta la messa in sicurezza.

«Si è provveduto inoltre a bloccare il conferimento nella fognatura consortile delle acque di prima pioggia accumulate nelle vasche, comprese le acque di spegnimento – conclude l’Arta – e a rogo ormai spento, nelle prime ore della mattinata, i tecnici dei distretti provinciali di Teramo hanno prelevato campioni istantanei di aria sia nell’area del rogo che nelle località di Piane Sant’Atto di Teramo, Castellalto, Selva Piana di Mosciano Sant’Angelo e Villa Rasicci di Bellante, come concordato con i sindaci dei Comuni interessati nel corso del tavolo tecnico convocato dalla Prefettura e al quale, insieme al Direttore del Distretto di Teramo Campanella, ha preso parte anche il Direttore generale dell’Agenzia Francesco Chiavaroli».