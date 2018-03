Comune L’Aquila. Pierluigi Biondi da oggi è il nuovo sindaco

L’AQUILA. Pierluigi Biondi e' da stamani formalmente il nuovo sindaco dell'Aquila. La proclamazione e' stata effettuata dall'Ufficio Centrale, a seguito del ballottaggio che si e' tenuto domenica scorsa, 25 giugno. In mattinata c'e' stato anche il passaggio di consegne con Massimo Cialente, nello studio del Primo Cittadino che si trova a Palazzo Fibbioni. Biondi si e' imposto nel ballottaggio su Americo Di Benedetto con il sostegno delle liste Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi con Salvini, L'Aquila Futura, Udc, Rivoluzione Cristiana, Benvenuto Presente.



«Indossare questa fascia e' una straordinaria emozione e, allo stesso tempo, una grande responsabilita'».

Sono le prime parole di Pierluigi Biondi, da stamani, ufficialmente, 19esimo sindaco dell'Aquila dal dopoguerra, al momento del passaggio delle consegne con Massimo Cialente.

«Con Cialente condividiamo la concezione della politica, - ha proseguito Biondi - condotta con passione e con rispetto. Non manchero' di chiedergli consigli, all'occorrenza, perche' la storia degli ultimi anni, in questa citta', e' stata complessa e articolata. Siamo gia' al lavoro, perche' non possiamo perdere neanche un minuto. A fianco a me vorro' una giunta che abbia autorevolezza e concretezza, competenza e capacita'. Abbiamo una grande responsabilita', davanti ai cittadini aquilani, che ci hanno consegnato questo mandato e accordato la loro fiducia, e davanti al Paese, perche' - ha concluso il sindaco - quella della ricostruzione dell'Aquila, e' una sfida di tutta la nazione».



Tra i presenti anche il sottosegretario alla Giustizia, la senatrice Federica Chiavaroli, e il consigliere regionale Paolo Gatti.

Pierluigi Biondi e' il quarto Sindaco dell'Aquila da quando, con la legge 81/1993, e' stata istituita l'elezione diretta del Primo Cittadino. Questi i suoi predecessori: Antonio Centi (1994-1998); Biagio Tempesta (1998-2002 e 2002-2007); Massimo Cialente (2007-2012 e 2012-2017).