Pignoramento show della “poltroncina” del sindaco di Chieti

CHIETI. Alla fine la poltrona del sindaco che è più una modesta e umile sedia da 30 euro se la sono portati via insieme ad un monitor.

E’ quanto pignorato stamani dall'ufficiale giudiziario in Comune a Chieti, nella stanza del sindaco Umberto Di Primio, in esecuzione di un decreto ingiuntivo per 85.467 euro a favore della cooperativa sociale Girasole, struttura che si occupa di bambini in gravi difficoltà familiari, affidati dal Tribunale dei Minori ai servizi sociali. Presenti la legale rappresentante della cooperativa, Mariacarla Di Renzo e l'avvocato Luciana Di Nardo. La cooperativa, che tra gli altri servizi gestisce la Casa di Francesco, non ha più denaro per pagare le spese di vitto per i minori e lo stipendio a 18 dipendenti.

La notizia anticipata ieri da PrimaDaNoi.it ha destato non poca apprensione e scalpore non tanto per il caso specifico quanto per la mancanza di liquidità dell’ente.





«Non c'è stato nessun accordo anzi il sindaco non è stato per niente disponibile con noi - ha detto Di Nardo portando via la poltroncina. I beni mobili che abbiamo trovato all'interno sono della Banca d'Italia e del Museo Barbella quindi hanno il vincolo della impignorabilità». «Noi - ha proseguito - abbiamo pignorato tutto ciò che si poteva pignorare ovvero una piccola poltrona che Di Primio ha chiamato poltrona del sindaco, poi un monitor che usano quotidianamente la cui custodia è stata affidata alla legale rappresentante della cooperativa che dovrà asportarlo. Per oggi basta così. Proseguiremo con un nuovo pignoramento presso terzi, alla Banca Marche e poi, se questo nodo non si scioglie, la prossima settimana faremo la denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti».

Per il sindaco Di Primio «è evidente che hanno voluto fare una sceneggiata napoletana con questo pignoramento: la sedia di lavoro, del valore di 30 euro, l'avevo comprata io. Parliamo di una cooperativa che dice di vantare 90.000 euro in realtà ne ha già ricevuti 67.000, non paga l'affitto al Comune per il locale che occupa, non paga le utenze per il locale che occupa. E quindi, prima di questa sceneggiata, forse avrebbe fatto bene a sedersi con l'amministrazione comunale, cercando una transazione fra ciò che noi dobbiamo e ciò che loro ci devono e, forse, avremmo evitato tutto ciò che credo non faccia bene in primis alla cooperativa ma nemmeno all'immagine del Comune».

Sempre secondo il sindaco il reale credito oggi vantato dalla cooperativa, tolti gli affitti arretrati che il Comune deve ancora avere per un valore di 15.200 euro, sarebbe meno di 13mila euro, somma per la quale gli uffici comunali avevano già avviato l’iter per la verifica della congruità delle fatture.

«A fronte di un credito iniziale di 90mila euro, il Comune ha già pagato 62mila euro a due collaboratori della cooperativa che, non percependo alcun compenso dalla stessa, nei mesi scorsi hanno fatto istanza al Comune per ottenere direttamente la liquidazione dei compensi».

Le argomentazioni del sindaco di certo valide e vere andavano presentate al giudice dell’esecuzione che ha invece autorizzato il pignoramento e rigettato la sospensione.

Nessuna risposta sulle casse vuote.