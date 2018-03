Mazzocca contro poteri oscuri: «denuncio l’Aca per la vicenda Soget»

ABRUZZO. L’iscrizione nel registro degli indagati ed ora il processo per la vicenda Soget non l’ha mai digerita perchè sostiene di aver pagato troppo e non solo soldi.

Il protagonista della vicenda è Mario Mazzocca secondo cui tutta la colpa è di un garage, un rubinetto, una perdita occulta, di superficialità a più livelli, ma anche vendette trasversali maturate nell’ambito della politica.

La sua visione, sebbene soggettiva, è supportata da tante carte che Mazzocca ieri ha distribuito alla stampa perchè leggesse, scrutasse e controllasse.

Dalla piantina del garage con il lavandino che matura una bolletta di 22 mila euro in sette anni alla denuncia dell’ex direttore del Parco Nicola Cimini, un signore non esattamente noto per la sua bonimia e per la capacità di dialogare e accettare opinioni e realtà a lui sgradite.

«Fin da domani - ha sottolineato Mazzocca - avvierò una decisa azione risarcitoria nei confronti di Aca al fine di accertare la vicenda a tutela della mia persona e della mia immagine e, soprattutto, per avere il risarcimento di un danno che ho finora subìto sul quale, a questo punto, non voglio più soprassedere. L'atto successivo all'avanzamento dell'azione legale sarà quello di riconsegnare al Presidente D'Alfonso la mia delega al servizio idrico integrato per evitare situazioni di incompatibilità anche solo ipotetiche».

IL GARAGE ED IL LAVANDINO MALEDETTI

L’inchiesta che lo vedrà a processo è quella su presunti favori da parte della Soget a politici come Mazzocca e Sospiri che avrebbero avuto vantaggi per il loro ruolo pubblico.

Bollette non pagate e che sarebbero dovute essere riscosse da Soget che invece avrebbe praticato sconti. In realtà tutto è stato poi pagato ma la procura dice che i pagamenti ci sono stati con anni di ritardo e solo dopo che l’inchiesta era iniziata.

Mazzocca, ex sindaco di Caramanico, possiede un locale di proprietà a destinazione non residenziale (autorimessa) a Caramanico Terme dotato di un unico lavandino.

Locale poco utilizzato da circa venti anni.

Il 28 luglio 2011 gli addetti Aca leggono il contatore e si insinua il dubbio di una probabile perdita. Il contatore viene chiuso e poi sigillato.

Il 22 dicembre 2011, «non senza stupore e fortunatamente prima che i lavori di riparazione del guasto fossero stati materialmente avviati», Mazzocca riceve la fattura dell’Aca pari a 19.512,12 euro per un periodo di 7 anni.

L’Aca dice che si deve pagare perchè c’è l’obbligo per il cliente di controllare. Mazzocca contesta pure i numeri nel merito che non corrispondono alla cifra riportata nel contatore.

Partono i reclami e Mazzocca si rivolge anche all’avvocato ma l’Aca insiste per qualche anno: si deve pagare. La pratica passa alla Soget per la riscossione e la cifra arriva a 22mila euro.

Ad inizio 2015 l’inchiesta sulla Soget finisce sui giornali. Dal 28 aprile 2015 Mazzocca inizia a pagare a rate la cifra mensilmente e saldato interamente a maggio 2016.

Mazzocca ha anche sminuito i valore di un sms che avrebbe inviato a Monaco, titolare della Soget, che ci sarebbe riferito alle elezioni vinte nel 2014 e poi all’incarico di assessore.



DA SINDACO SCEGLIE SOGET

«Si è evidenziata una mia condotta non proprio irreprensibile quando ero sindaco e da parte del Comune che amministravo fino al 2014: si parla di una decisione di "giunta" pro-Soget votata a maggioranza (tre voti favorevoli – anche quello di Mazzocca- e due contrari, ndr). Si tratta di notizie destituite di ogni fondamento», spiega Mazzocca, «nei miei 10 anni di mandato da Sindaco, la Giunta Comunale si è espressa sempre all’unanimità! Nello specifico, il Comune, con Delibera consiliare del 23 settembre 2010 decide di affidare, per 5 anni, il servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali (ICI, TARSU, Pubblicità ed Affissioni) e delle sanzioni a soggetto esterno abilitato, demandando al responsabile di servizio di esperire una gara ad evidenza pubblica prevedendo la possibilità di estendere il servizio ad altre entrate dell’Ente. Il Consiglio Comunale (presenti 12/13 dei consiglieri) votò la Delibera l’atto senza alcun voto contrario!»

C’è poi la gara e Soget dal 2011 riscuote per il Comune di Caramanico.

«L’attività consequenziale della Giunta Comunale», aggiunge Mazzocca, «consistita nella adozione di atti tipici o dovuti ad esclusivo beneficio dell’Ente comunale, come sempre, anche in occasione della Delibera del 12 marzo 2014, dispose all’unanimità la proroga annuale dei descritti servizi complementari».





PRG E VECCHIE RUGGINI

Dentro l’inchiesta poi salta fuori anche una vicenda legata a varianti del Prg e ad una iniziativa privata poi fermata e mai realizzata. Mazzocca vede coincidente e “manine oscure” che fanno arrivare ai giornali le notizie sgradite e mai quelle per esempio sulle archiviazioni e gli esiti positivi di inchieste (e per quello potrebbe pensarci lui…)

«Il 23 aprile 2015, a soli 15 minuti di distanza dalla notizia del mio coinvolgimento nella vicenda Soget», spiega, «alcuni organi di stampa iniziano a pubblicare articoli sul mio ulteriore 'guaio giudiziario' in relazione all’accusa di 'concorso in abuso d'ufficio' in relazione al PRG del Comune di Caramanico Terme, derivato da una denuncia elevata nei miei confronti dall’ex direttore del Parco Nazionale della Majella, Nicola Cimini, che si doleva di come il mio agire di pubblico amministratore avesse il fine di "impedire il prolungamento dell’incarico al direttore" (un incarico che, per legge, poteva essere affidato "per una durata non superiore a cinque anni" e che invece durava da 17 anni)».

E qui si innesta una storia nella storia, quella di un Parco amministrato senza trasparenza, condivisione e democrazia dove gruppi di potere si fanno la guerra come possono.

E’ un fatto che gli avversari di Mazzocca nel paesello si rivolgono a Cimini per fargli notare alcune decisioni urbanistiche e dunque la variante al Prg che avrebbe aumentato il cemento di oltre il 100% a Caramanico.

Cimini, che non è mai andato d’accordo con Mazzocca, (antipatia ampiamente ricambiata) sporge la sua ennesima denuncia a nome del parco e dal parco pagata come tutte le altre elevate e decise dallo stomaco dell’ex direttore.

Una denuncia non poteva mancare nemmeno per PrimadaNoi.it che alla fine è costata al parco poco meno di 20mila euro (e nessun danno erariale…)

Anche la denuncia contro Mazzocca (reo tra le altre cose di aver criticato Cimini attraverso le pagine di PrimaDaNoi.it...) per presunti abusi e «decisioni apparentemente incomprensibili» viene archiviata sia perchè non c’è stato più alcuna speculazione edilizia e sia perchè Cimini denunciava in qualità di direttore, carica che nel frattempo aveva cessato dopo 17 anni.

«Per il mio coinvolgimento nella vicenda Soget», conclude Mazzocca, «ritengo l’Aca l’unica responsabile di una gravissima ingiustizia perpetrata nei miei confronti, che ha cagionato a me e alla mia famiglia un immenso danno sia materiale che immateriale. Sussisterà pure, infatti, il diritto-dovere dell’utente di controllare il proprio contatore in ragione di un regolamento interno datosi autonomamente dall’ACA, ma ciò non esime ACA stessa dall’omettere i controlli per 7 anni e mezzo di fila, così come non la pone al riparo dagli effetti degli errori commessi nelle operazioni di evidenziazione del debito».

Perché è accaduto ciò ?

«Francamente lo ignoro. Certo è che da domani mi muoverò per promuovere un’azione legale nei confronti di ACA a tutela della mia persona e della mia immagine».