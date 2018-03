Consiglio Regionale Abruzzo, nel 2016 risparmiato 1 milione di euro

ABRUZZO. Il Consiglio regionale ha approvato ieri il rendiconto finanziario 2016 del Consiglio regionale.

La spesa complessiva impegnata per l’anno 2016 è pari a 24.351.031,39 euro e l’esercizio si è chiuso con un avanzo di 4.016.349,27 euro che al netto delle quote vincolate, ha determinato come risultato della gestione un avanzo disponibile pari a 949.721,13 euro.

Il presidente Di Pangrazio ha evidenziato la minore spesa pari a quasi 1 milione di euro, determinata grazie alla riduzione di spese non obbligatorie, della spesa per il personale e del recupero di risorse di anni precedenti anche derivanti da debiti prescritti.

«Voglio segnalare anche la virtuosità finanziaria del Consiglio regionale in tema di tempestività dei pagamenti», ha fatto notare Di Pangrazio: «nel 2016 le strutture del Consiglio regionale, partendo dalla data di scadenza della fattura, riescono ad effettuare i pagamenti mediamente 15 giorni prima della scadenza stessa. Ringrazio i componenti dell’Ufficio di Presidenza, i Direttori e tutte le strutture del Consiglio regionale per il proficuo lavoro svolto nel solo interesse dei cittadini abruzzesi».

Scettico il consigliere regionale Gianluca Ranieri che spiega: «pensiamo alla Regione come un Ente che elargisce una somma al consiglio regionale per le proprie spese, se al consiglio avanzano dei soldi, invece di impiegarli a propria discrezione, dovrebbe restituirli per permettere di coprire, o iniziare a farlo, gli innumerevoli debiti che pesano sulle casse della Regione Abruzzo. Perché in Regione Abruzzo, a causa della mala gestione degli ultimi governi, non può avanzare un centesimo. Questo lo capisce ogni buon padre di famiglia che deve far quadrare i conti a fine mese, lo capiranno i nostri governanti? A vedere il teatrino svolto oggi in consiglio regionale penso proprio di no. Noi, comunque, gli ricorderemo sempre cosa suggerisce il buon senso».

AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE AQUILANE

Sempre ieri il consigliere regionale Paolo Gatti ha presentato un progetto di legge per fornire un aiuto economico alle piccolissime imprese, con meno di 5 dipendenti, che operano nei Comuni all’interno del cratere sismico relativo agli eventi del 2016 e 2017.

Le risorse finanziarie necessarie rinvengono dalle economie di gestione del Consiglio Regionale, certificate con l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2016, che hanno determinato un avanzo di amministrazione utilizzabile allo scopo.

I contributi concessi rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici assegnati per la medesima finalità, entro i limiti previsti dal regime de minimis.

Le contribuzioni sono finalizzate al rimborso dei costi di gestione, ovvero al finanziamento delle spese di investimento per l’acquisto di macchinari e attrezzature o per la realizzazione di impianti funzionali al ciclo produttivo o all'erogazione dei servizi.

A seguito dell'approvazione del progetto di Legge, sarà pubblicato dal Consiglio Regionale l'avviso pubblico che disciplinerà le modalità di accesso ai contributi.

«Insieme ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza – ha dichiarato Paolo Gatti - abbiamo ritenuto di proporre l'utilizzo di una rilevante quota di risparmi del Consiglio Regionale per l'anno 2016, a supporto delle piccole e piccolissime attività economiche situate nell'area del cratere sismico. Auspichiamo un'ampia convergenza in Consiglio Regionale che consenta la rapida approvazione del progetto di legge, così da velocizzare l'iter che porterà alla materiale erogazione dei contributi».

2 MILIONI PER MANUTENZIONE ATER

Sempre ieri il Consiglio regionale ha approvato tre provvedimenti amministrativi riguardanti le Ater di Pescara, L'Aquila e Lanciano. Sono stati autorizzati programmi di reinvestimento, risorse derivanti dalle alienazioni di alloggi Erp, per un totale di oltre due milioni e quattrocento mila euro. Le somme sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei rispettivi patrimoni abitativi (L'Aquila 1,5 milioni, Pescara 650mila euro, 250mila euro Lanciano).

APPROVATO PIANO 'SORGENTI DEL VERA'

Approvato anche il provvedimento del Piano di assetto naturalistico della Riserva naturale Sorgenti del Vera, nel territorio del Comune di L'Aquila. «Una riserva - ha detto l'assessore Di Matteo- che diventerà finalmente, dopo quasi trent'anni di attesa, un'area di attrazione turistica e di attività didattica di pregio per la nostra regione. Il successivo programma dei Fondi Por Fers prevede interventi di riqualificazione quali il recupero della vecchia centrale elettrica ed il restauro del rudere dell'antica cartiera e interventi naturalistici sulle aree della riserva». L'oasi si trova nelle vicinanze della frazione aquilana di Tempera e Paganica, il cui centro storico è stato interessato dal terremoto del 2009. Il provvedimento consentirà gli ultimi espropri dei terreni lungo il torrente.

«ANCHE OGGI IL CONSIGLIO REGIONALE NON PRODUCE NULLA»

I consiglieri del M5S hanno protestato perchè ancora una volta il presidente del Consiglio Di Pangrazio ha rinviato alla prossima seduta tutti gli atti politici in programma per l’ordine del giorno: «il consiglio di fatto non sta producendo atti da mesi», commentano i consiglieri 5 stelle, «un immobilismo forse dettato dalla poca voglia di prendere posizione sulle questioni relative all’Abruzzo a ridosso delle amministrative del prossimo 11 giugno. Hanno convocato un consiglio», incalzano i 5 stelle «che costa alla Regione migliaia di euro di soldi pubblici esclusivamente per questioni di ordinaria amministrazione , questo stato di cose è squalificante».

IL CRAB

Intanto sempre ieri la giunta regionale ha deliberato, su proposta del presidente Luciano D'Alfonso, la revoca dello stato di liquidazione e il ripristino della gestione ordinaria del centro di ricerca regionale CRAB (Centro di ricerche applicate alla biotecnologia), all'esito positivo di un accertamento che avverrà nella prossima assemblea straordinaria. Ha stabilito, inoltre, che il CRAB debba essere individuato, anche mediante nuova denominazione, come il soggetto unico dei Centri di ricerca regionali CRAB, COTIR e CRIVEA per i servizi di interesse generale nel settore della ricerca e innovazione agroalimentare.



In consiglio provinciale la consigliera provinciale Felicia Mazzocchi aveva espresso perplessità sull’attuale situazione: «manca proprio la voglia di risolvere i problemi del territorio, e la vicenda del CRAB ad Avezzano ne è un esempio lampante. Dopo anni di tante chiacchiere e pochi fatti, il peggiore di tutti è stato sicuramente quello di metterlo in liquidazione nel 2014. Sono contraria ora e lo ero allora, tanto che la Provincia (socio) non partecipò a quell’assemblea che decretò lo stato di liquidazione nella consapevolezza che il futuro sarebbe divenuto drammatico in assenza di condizioni giuridiche che potessero permettere al Crab la partecipazione ai bandi europei ed avere così accesso a fondi pubblici per la realizzazione di progetti utili al territorio. Se davvero è necessaria la ricerca questo deve essere chiaramente scritto nei programmi della Regione ma anche e soprattutto nel proprio bilancio almeno come fondo di rotazione. Altrimenti lo si dica con chiarezza e si dia l’alternativa ai dipendenti che vivono da anni con la spada di Damocle puntata a scapito di una serenità ormai perduta e di equilibri personali messi a dura prova».