Terremoto: tensione a Pescara del Tronto per prime casette

PESCARA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO). Tensione, urla, litigi e lacrime. Si è svolto così oggi il sorteggio per l'assegnazione delle 26 casette di Pescara del Tronto, la frazione più colpita (49 vittime e l'abitato distrutto) di Arquata, uno dei Comuni simbolo del terremoto del 24 agosto. Quelle di Pescara sono anche le prime Sae delle Marche, su circa 1.800 richieste, e arrivano oltre 9 mesi dopo le prime scosse di agosto e dopo una sequenza sismica che si è prolungata a ottobre e gennaio. Nel resto della regione dovrebbero arrivare tra l'estate e ottobre. Una sessantina i residenti delle casette di Pescara tra i quali non è stato raggiunto un accordo sulla scelta delle Sae, che sono state quindi assegnate a sorte alla presenza di un notaio. Il caldo, il ritardo di oltre un'ora della professionista incaricata, ma soprattutto l'esasperazione di tanti mesi di attesa hanno avuto la meglio. Una donna ha sventolato davanti ai giornalisti i farmaci, forse degli ansiolitici: "questa non è vita". Qualcun altro ha protestato contro l'"ennesima presa in giro".



"E' da aprile che aspettiamo, siamo arrabbiati e depressi" ha detto un'altra donna. All'arrivo del notaio Francesca Filauri, tutti dentro una stanza della sede provvisoria del Comune di Arquata, dei moduli nella frazione di Borgo. "Le Sae di Pescara sono le prime delle Marche, ed è giusto così - ha detto il sindaco Aleandro Petrucci - in considerazione dei danni e delle vittime. Ma - ha ammonito - con le casette siamo ancora alla fase dell'emergenza, la ricostruzione deve venire". E non sarà semplice, "aspettiamo i tecnici del Cnr perché qui non si tratta di piccoli interventi. C'è chi sta studiando il terreno per vedere dove sarà possibile ricostruire e come ricostruire. Ci saranno sacrifici da fare". Poi i giornalisti sono usciti e dentro si è scatenata la rabbia dei terremotati. Qualcuno è rimasto deluso perché non c'è stata la consegna delle chiavi. "Bisogna ancora perfezionare i contratti di gas, luce e acqua - ha spiegato il vice sindaco Michele Franchi - ci vorrà qualche giorno". La maggior parte ha protestato per l'assenza di alcuni aventi diritto, che ha portato al sorteggio. Qualcuno è uscito urlando, una donna piangendo.



"Questa non è più Pescara - ha detto un uomo -, si gioca all'accaparramento". La calma è tornata quando il notaio Filauri ha spiegato che si potranno fare accordi per scambiarsi le casette e si è proceduto al sorteggio. Che ha interessato tutte le Sae, divise in categorie, per superficie in base ai componenti dei nuclei familiari: tre da 80 mq, 11 da 60 mq, 12 da 40 mq. Una volta completata l'assegnazione, sono scoppiati nuovi litigi: due casette da 60 mq, non assegnate a causa di un lutto familiare e una rinuncia, sono state risorteggiate, con la conseguenza che una è finita ad un single. Ci sono state altre obiezioni: un uomo non voleva stare vicino alla chiesa, ad esempio. Ma le procedure si sono svolte ''regolarmente e in modo trasparente'', hanno sottolineato sindaco e vice sindaco, e alla fine la gente se ne è andata in silenzio.



A Pescara sorgerà una chiesetta di legno, donata da Telepace, la comunità potrà ritrovarsi intorno ad un campanile. Nel "borgo nuovo" le casette sono pronte e si lavora per mettere le barriere di protezione rispetto alla Salaria. Ancora da realizzare le aree per i moduli commerciali: a Pescara riaprirà anche se in un container il negozio di Filotei, celebre produttore di salse e oli al tartufo e ai funghi. Ma il problema vero della ricostruzione resta: "siamo in un ritardo pauroso per le strade e le macerie e per la microzonazione sismica", dice Giuseppe Di Rado, presidente del comitato ricostruzione di Tufo.