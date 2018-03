Pd richiama il capogruppo Mariani: «non doveva contestare l’assessore Pepe»

ABRUZZO. No, così non si fa. Come si è permesso il capogruppo del Pd, Sandro Mariani, di contestare l’assessore della giunta Pd, Dino Pepe?

Al partito il comportamento non è andato proprio giù tanto che circola in queste ore un richiamo pubblico per il capogruppo dissidente.

Tutto è nato martedì scorso durante un’assemblea, a Castelnuovo al Vomano, in cui una rappresentanza di cacciatori ha incontrato il presidente della Regione Luciano D'Alfonso.

Alla riunione c’era anche il capogruppo del Partito Democratico in Regione Sandro Mariani, il quale, durante il proprio intervento, ha criticato l'operato del collega di partito assessore Dino Pepe per non aver accolto le richieste dei cacciatori.

«Io di certo non sto con la Brambilla», ha detto Mariani, «e ho sofferto il giorno in cui ho apposto la firma contro il mio assessore, che tra l’altro è anche del mio territorio, dopo avergli chiesto di riflettere e non fare stupidaggini. D’Alfonso mi conosce e sa il mio garbo nel confrontarmi. Ma se arrivo a questo punto è perché sto con i cacciatori, perché loro non sono quelli che distruggono la natura ma sono quelli che ci aiutano a mantenere un equilibrio».

Ma il Pd teramano non ha affatto gradito.

«Noi non ci permettiamo di entrare nel merito della questione, ma esprimiamo con forza la nostra disapprovazione per il comportamento del Consigliere Mariani», si legge in una nota del partito.

«Il Capogruppo deve difendere il proprio assessore, deve lavorare ed adottare comportamenti che favoriscano la crescita della "squadra"; il capogruppo, per l’appunto, deve fare gruppo, e non prestarsi a uscite pubbliche che finiscono per danneggiare la propria maggioranza. Forse questo aspetto del ruolo che ricopre non è ancora chiaro al consigliere Mariani, a cui vogliamo ricordare che i nostri e i suoi avversari politici sono il centro-destra e il populismo del Movimento Cinque Stelle. La critica, la dialettica, la discussione sono un valore aggiunto per la crescita del Partito e guai se non ci fossero, ma queste devono essere riportate nella normale e fattiva collaborazione che deve esserci fra due esponenti che oltre a far parte della stessa maggioranza appartengono anche allo stesso Partito e allo stesso territorio, e non certamente durante un'assemblea pubblica».



«È una questione di educazione politica ed istituzionale», dicono dal Pd teramano, «tant'è che a differenza del capogruppo il presidente D'Alfonso, nel suo intervento, ha difeso l'operato del suo assessore e gli ha rinnovato la sua piena fiducia».