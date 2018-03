Serie A. Pescara-Palermo solo per l'onore. Zeman: «mi aspetto qualcosa dai veterani»

PESCARA. Anticipo di Serie B questa sera allo stadio Adriatico tra Pescara e Palermo. Comunque vada, i tifosi biancazzurri potranno tirare un sospiro di sollievo per l'ultima gara casalinga stagionale del Delfino, che tra le mura amiche ha raccolto soltanto amarezze e pesanti rovesci. Per l'occasione scelte di Zeman quasi obbligate tra indisponibilità e giocatori palesemente inadatti alla categoria. Davanti a un pubblico probabilmente di pochi intimi, l'undici di Zeman cerca uno scatto d'orgoglio per chiudere a testa asta senza altri fischi il campionato. Davanti a Fiorillo agiranno Bovo e Campagnaro con Biraghi e Zampano sugli esterni. A centrocampo Brugman favorito su Bruno e Muntari per completare il reparto con Memushaj e Coulibaly. In avanti ballottaggio Muric-Mitrita per affiancare nel tridente Bahebeck e Caprari. Solo panchina per il ristabilito Gilardino.

«Entrambe le squadre non si giocheranno nulla ma mi aspetto qualcosa da chi è qui da tanti anni e rimarrà e chi andrà via» – ha ammesso Zeman alla vigilia dell'ultima gara in casa della stagione – «la motivazione è quella di non chiudere la stagione tra i fischi e questa deve essere la spinta in più per tutti i giocatori. Nessuno vuole fare brutte figure.»

Nel calderone delle polemiche ultimamente è finito anche il tecnico boemo, probabilmente il meno responsabile di una situazione ai limiti del grottesco con una serie infinita di record negativi raggiunti uno dopo l'altro: «in 12 partite ho schierato 25 giocatori ed è segno che anche io non sono mai riuscito a schierare la formazione giusta. Cubas? Non è pronto per la Serie A, ritengo gli altri centrocampisti che ho a disposizione decisamente superiori. Costruiremo una squadra che ha logica e giocatori che hanno voglia di fare ed emergere. In questa stagione c'è stata un bel po' di confusione e dopo il mercato di gennaio era difficile fare qualcosa di buono. È sempre dannoso cambiare la rosa a gennaio, bisogna avere la bravura di trovare giocatori ottimi già pronti».

Il tecnico boemo ha convocato i portieri Bizzarri, Fiorillo e Aldegani; i difensori Coda, Biraghi, Campagnaro, Fornasier, Zampano e Bovo; i centrocampisti Coulibaly, Brugman, Cubas, Memushaj, Muntari, Verre e Milicevic; gli attaccanti Bahebeck, Caprari, Cerri, Gilardino, Muric e Mitrita.

Bortoluzzi invece portera con sé per la trasferta in terra d'Abruzzo i portieri Fulignati, Marson e Posavec; i difensori Aleesami, Andelkovic, Cionek, Giuliano, Goldaniga, Gonzalez, Morganella, Rispoli e Sunjic; i centrocampisti Bruno Henrique, Chochev, Jajalo e Ruggiero; gli attaccanti Balogh, Diamanti, Lo Faso, Nestorovski, Sallai, Silva e Trajkovski. Fischio d'inizio questa sera alle ore 20,45 allo stadio Adriatico di Pescara.



Andrea Sacchini