Migranti, affare da 4,7 miliardi di euro

ROMA. "Tu c'hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno". Parole di Salvatore Buzzi, ex presidente della Cooperativa 29 giugno, finito in carcere per l'inchiesta Mafia Capitale. Ma quanto sia rilevante il business dell'accoglienza lo mette nero su bianco anche il Def 2017: su una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro prevista per i migranti nell'anno in corso, il 68,8% riguarda proprio i costi dell'accoglienza.

Si parla quindi di una cifra superiore a 3 miliardi e mezzo di euro. Un flusso di denaro che inevitabilmente attrae gli appetiti criminali.

Ne è consapevole lo stesso ministro dell'Interno, Marco Minniti, che ha disposto un piano di ispezioni in tutte le strutture ed ha firmato un decreto per garantire la trasparenza degli appalti.

Pochi giorni fa erano stati i procuratori di Catania e Trapani, Carmelo Zuccaro e Ambrogio Cartosio, a lanciare l'allarme: le inchieste indicano che c'è un forte interesse delle organizzazioni criminali sulla 'torta' dell'accoglienza. Ed i 68 fermati di oggi per il Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto (Crotone) lo confermano.

Il tema è da tempo all'attenzione del Viminale.

Il 7 marzo scorso Minniti ha firmato un decreto che definisce un nuovo schema di capitolato per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al finanziamento delle strutture di accoglienza dei migranti. Il provvedimento, che recepisce le indicazioni del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, impone una serie di novità che puntano a bloccare le infiltrazioni illegali negli appalti: dal superamento della figura del gestore unico alla tracciabilità dei servizi al rafforzamento delle attività di controllo del ministero sulla qualità dei servizi resi.

Tutte le procedure di affidamento della gestione dei servizi di accoglienza e dei lavori di realizzazione delle strutture recettive, dovranno essere pubblicate sui siti istituzionali delle prefetture. Ed in questi giorni, ha annunciato Minniti, parte un piano di ispezioni presso tutte le strutture di accoglienza, che prevede 2.130 controlli ai centri, compresi quelli attivati in via d'urgenza. Al Viminale è stato insediato un Osservatorio permanente per il monitoraggio delle strutture che riferira' al ministro dell'Interno sugli esiti e delle verifiche fatte.







5 CARA OPERATIVI DA 8600 POSTI: MINEO IL PIU’ GRANDE

Sono quattro i Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) operativi attualmente in Italia. Oltre a quello di Crotone (con una capienza di 1.200 posti), la cui gestione è finita nel mirino della Dda di Catanzaro, ci sono anche quelli di Castelnuovo di Porto (Roma), da 900 posti, Foggia-Borgo Mezzanone (1.400 posti), Bari (1.600 posti) ed il più grande d'Europa, a Mineo (Catania), che ospita 3.000-3.500 persone ed è stato coinvolto in un'inchiesta sugli appalti condotta dalla procura catanese.

Il costo medio di un richiedente asilo è di 35 euro al giorno. Solo per l'ospitalità degli 8.600 richiedenti asilo presenti nei Centri del ministero la spesa sostenuta è dunque intorno ai 300mila euro al giorno.

Altri sono ospitati - allo stesso costo - nello Sprar, il Sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo messo in piedi insieme ai Comuni. L'obiettivo del Viminale è quello di superare i grossi centri, che negli anni hanno portato una serie di criticità e favorire i piccoli numeri con l'accoglienza diffusa. Gli ospiti dei centri possono entrare ed uscire liberamente dalle strutture.