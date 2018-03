Corruzione sui farmaci per la terapia del dolore: 75 indagati. Un arresto anche a Pescara

PARMA. L'arresto di 19 persone tra dirigenti medici e imprenditori nel settore farmaceutico, 75 persone indagate, 17 aziende coinvolte in attività illecite e il sequestro di due società e di circa 500.000 euro: questo il bilancio di una operazione condotta dai carabinieri del Nas di Parma in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale della città emiliana.

Al centro del "sistema di corruzione e riciclaggi" anche Enzo Lucherini, 64 enne, residente a Pescara, direttore commerciale IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l. Coinvolto anche il luminare della terapia del dolore Guido Fanelli, ai domiciliari.

I reati contestati agli indagati: associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al riciclaggio, attuata nel campo della sperimentazione sanitaria e nella divulgazione scientifica per favorire le attività commerciali di imprese farmaceutiche nazionali ed estere, attraverso la commissione altresì dei reati di abuso d’ufficio, peculato, truffa aggravata e trasferimento fraudolento di valori.

Secondo gli inquirenti, Fanelli sarebbe la mente di un “vasto sistema di corruzione e riciclaggio" che coinvolge grandi aziende farmaceutiche italiane ed estere e che ha portato all'arresto di 19 dottori e imprenditori operanti nel settore della commercializzazione e della promozione di farmaci e di dispositivi medici.

Di "corruzione quasi permanente, con mercimonio delle funzioni pubbliche per interessi privati" ha parlato il procuratore della Repubblica di Parma Antonio Salvatore Rustico.

Fanelli è stato definito dagli inquirenti la mente dell’intera operazione, visto il suo profilo medico di prima piano, come emerge dalle intercettazioni a suo carico: "Ho il centro hub del dolore più grosso d’Italia, con 19mila interventi all’anno. Ho la forza di spostare milioni di euro perché con la forza scientifica tutti danno credito a ciò che scriviamo". E sempre dalle intercettazioni risalterebbe il ruolo centrale del primario: "Non è che faccio il boss, sono io e basta, comando io, ho creato un sistema. Io prendo i soldi dall’uno e dall’altro, in maniera uguale e paritaria, sono bravo a tenere il piede in quattro o cinque scarpe".



INDAGATI AI DOMICILIARI

Sono stati posti ai domiciliari il commercialista Giulio Corno 62enne residente nel lecchese; Giovanni Capasso, 61enne, residente nel milanese, amministratore della Doctor Consulting Srl; Danio Concari, 49enne, direttore vendite Teleflex Medical Srl Unipersonale; Massimo Allegri, 43enne, residente Parma, dirigente medico presso Struttura Complessa 2a Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma; Ugo Grondelli, 71enne, residente a Montecarlo, membro del consiglio di amministrazione della società Alteco Medical Ab; Marcello Grindelli, 45enne, residente in Parma, amministratore delegato e legale rappresentante Spindial SpA.; Enzo Lucherini, 64enne, residente a Pescara, direttore commerciale Ibsa Farmaceutici Italia Srl; Giuseppe Vannucci, 66enne, residente nel Parmense, agente di commercio libero professionista di fatto amministratore della società Appmed Srl; Marco Filippini 55enne, domiciliato a Milano, General Manager per il Sud Europa dell'industria farmaceutica Mundipharma Pharmaceuticals; Riccardo Cerbai, 47 enne, residente nel Milanese, Business Unit DirectorRespiratory presso MundipharmaPharmaceuticals Srl; Alberto Grua, 55 enne, residente nel Varesotto, consigliere Grunenthal Italia Srl e Farmaceutici Formenti Srl, capo commerciale per Europa, Australia, Nord America e membro del Corporate Executive Board di Grunenthal; Thilo Karl Stadler, 59enne, per la Grunenthal Italia Srl., membro dell'Executive Board e General Manager sud Europa (Italia-Spagna-Portogallo e Francia); Fabio De Luca, 45 enne,residente a Roma, General Manager divisione Pharma di Angelini F.A.C.R.A.F. Spa a Socio Unico; Paolo Carlo Crippa, 52enne, amministratore delegato della TeleflexMedical S.r.l. Unipersonale e Noher Ivan Ias Boninsegni, 43 enne, Area Manager presso St. Jude Medica Italia Spa con Socio Unico.





LE SOCIETÀ

Le aziende coinvolte nelle indagini, invece, sono la Alteco Medical Ab, con sede a Lund in Svezia; la Spindial Spa con sede legale a Collecchio, nel Parmense; l'Ibsa Institute Biochimique con sede legale a Pambio-Noranco in Svizzera; l'Ibsa Farmaceutici Italia Srl, con sede legale a Lodi; la Mundipharma Pharmaceuticals Srl, con sede legale a Milano; la Grunenthal Italia con sede legale a Milano; la Grunenthal GmbH, con sede legale a Aquisgrana, in Germania; la L.Molteni & C. dei Fratelli Alitti-Società di esercizio Spa con sede legale a Scandicci, nel Fiorentino; la Aziende chimiche Riunite Angelini Francesco (A.C.R.A.F.) Spa con sede legale a Roma; la Teleflex Medical Srl con sede legale a Varedo nel Monzese; la Prostrakan Srl, (ora Kyowa Kirin Srl, con sede legale a Milano; la St. Jude Medical Italia Spa, con sede a Agrate Brianza, nel Monzese; la Advanced Medical System Group Srl con sede legale a San Pietro Viminario nel Padovano; la Medinat Srl, con sede legale a Napoli; la Value Relations Srl, con sede a Milano; la Emphasis Srl con sede legale a Roma e la Fedra Congressi di Raffaella Greco e S. Sas con sede legale a Roma.