Delfino Pescara. L'ennesima figuraccia “convince” Zeman: «non so chi rimarrà...»

PESCARA. Ancora una sconfitta per il Pescara che allo stadio Adriatico dà il via libera al facile successo anche del Crotone e perde l'ennesima occasione di regalare un timido sorriso alla tifoseria abruzzese. È ormai chiaro che la squadra ha staccato la spina e con essa anche il mister, che stanco dell'ennesima prova grigia dei suoi si è lasciato andare a fine gara ad un'amara ammissione: «in queste ultime partite vogliamo valutare chi può darci una mano anche per l'anno prossimo. Non so chi potrà rimanere di questo gruppo a fine campionato. Gilardino? Ha ripreso ad allenarsi ma non era ancora pronto. Ha ancora un paio di settimane per convincerci, si sta impegnando ma non è in grado di giocare al momento. È un giocatore di qualità superiore, vediamo come finirà la stagione».

«Limitatamente alla gara abbiamo fatto anche meglio del Crotone sotto il profilo tecnico» – ha proseguito il tecnico boemo – «ma non abbiamo la capacità e le giocate per entrare in area di rigore senza palla. È una costante da quando sono qui e c'è ben poco da fare. Il Crotone ha pescato il jolly con un gran gol dalla distanza, noi purtroppo da fuori ci proviamo ma non riusciamo mai a superare il muro difensivo».

Ha destato stupore l'esclusione dalla gara di Muntari, al centro di una polemica dopo i fatti di razzismo accaduti la settimana scorsa a Cagliari: «ho scelto di non rischiarlo perché la squalifica è stata revocata soltanto all'ultimo e per tutta la settimana si è allenato in maniera blanda senza preparazione per la partita. È un professionista esemplare, ha tutta la mia stima e solidarietà per quanto è successo a Cagliari ma da allenatore devo fare altre scelte...».

La squadra dopo il classico lunedì di riposo tornerà ad allenarsi martedì al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo in vista della prossima trasferta di Bologna. Al Dall'Ara non ci sarà sicuramente Benali, che espulso verrà squalificato per almeno un turno dal giudice sportivo. Da valutare Gilardino, che potrebbe rientrare nella lista convocati dopo mesi di assenza.



Andrea Sacchini