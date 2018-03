Basket. Roseto, il sogno continua! Batte Legnano ed è ai Quarti di Finale!

ROSETO. In un PalaMaggetti gremito e festante, la Visitroseto.it vince gara 4 64-61 e si qualifica per i quarti di finale, chiudendo la serie sul 3-1. E’ stata ancora una volta una partita punto a punto, in cui le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, ma alla fine è stata la squadra di coach Di Paolantonio a spuntarla. Tirando le somme, la precisione degli Sharks ai liberi (85% di realizzazione) è risultata decisiva, mentre i Knights hanno peccato di nervosismo, perdendo la palla in maniera quasi clamorosa, come nel caso dell’infrazione di 5” a 7 secondi dalla fine sul -3, grazie ad una difesa agguerrita di Amoroso, oggi quanto mai decisivo, e compagni. Ma andiamo con ordine.

Alla palla a due, coach Di Paolantonio si presenta con Fultz playmaker, Smith e Casagrande esterni, Amoroso e Sherrod sotto canestro; coach Ferrari lancia Palermo in regia, Raivio e Roveda sul perimetro, Ihedioha e Mosley sotto canestro. Sherrod sblocca con un tap-in, Palermo replica dall’arco dopo oltre 2’, poi ½ dalla lunetta di Raivio ma Amoroso e Caagrande sparano la tripla dell’ 8-4. Ihedioha interrompe il parziale, Smith riapre il solco con le bombe del +8 ma Mosley da sotto scrive 16-6 a 2:58. Ihedioha e Molsey fanno ½ ai liberi, Amoroso risponde di tabella ma Raivio infila una tripla, prima del canestro di Smith che chiude il primo quarto sul 18-13.

Ihedioha apre ai liberi il secondo periodo dopo 2:40 di soli errori, Mei e Piazza confezionano il contropiede del nuovo +5 e Amoroso fa 2/2 a cronometro fermo: 22-15 a 6:09. Piazza segna ancora dopo una rubata, poi manda a bersaglio una tripla, Martini sblocca i suoi ma Mei dalla media mette il 29-17. Ihedioha realizza dai 6.75, Fattori si inventa un canestro da sotto ma Maicco firma il 31-23 a 1:46. Martini e Molsey confezionano un alley-oop, Raivio di tabella per il 31-27 di metà partita.

Al rientro in campo, Smith e Raivio cominciano uno show personale, poi Maiocco mette il 36-33 dalla media. Lo USA biancorosso inizia a fare la differenza col canestro del -2, Casagrande muove il punteggio dei suoi da sotto ma Ihedioha da 3 e Raivio in contropiede firmano il sorpasso sul 38-40 a 4:35. Sherrod impatta dalla media, Fattori spara la bomba del +3 ma Palermo risponde dalla stessa distanza: 43-43 a 3:10. Amoroso fa 2/2 dalla linea della carità, Palermo alza un alley-oop per Mosley, un ispirato Amoroso segna in rovesciata e Sherrod fa 2/2 dalla lunetta: 49-45 a 32”. Una penetrazione di Maiocco chiude il terzo quarto sul 49-47.

Sherrod firma il primo canestro dell’ultimo periodo, Casagrande allunga il parziale in contropiede, poi Mosley sblocca i suoi in tap-in ma Smith infila il 55-49 a 6:55. Sherrod segna il +8 di tabella, Martini risponde dalla media per due volte, Amoroso manda a bersaglio una tripla di vitale importanza ma Maiocco trova il fondo della retina dalla media: 60-55 a 3:40. Ancora Maiocco firma il -3, Martini fa ½ dalla lunetta ma Smith è glaciale dalla linea della carità e con un 4/4, contrastato solo da una tripla di Palermo, chiude il match sul 64-61 e manda gli Sharks ai quarti di finale.

Tra una settimana si apre un nuovo capitolo della stagione: i quarti di finale contro la Virtus Bologna, che ha eliminato Casale. Calendario e date ancora da stabilire.





TABELLINO



Roseto: Smith 19, Cantarini ne, Piazza 7, D’Emilio ne, Fultz, D’Eustacchio ne, Radonijc, Fattori 5, Mei 2, Casagrande 7, Amoroso 14, Sherrod 10 All: Di Paolantonio

Legnano: Navarini ne, Roveda, Maiocco 11, Secco ne, Palermo 9, Martini 9, Ihedioha 11, Sacchettini, Gastoldi ne, Raivio 12, Berra ne, Mosley 9 All: Ferrari

Arbitri: Tirozzi, Pepponi, Marota

Note: Parziali: 18-13, 31-27, 49-47. Roseto: 16/36 da 2, 7/21 da 3, 11/13 ai liberi, 31 rimbalzi (11 offensivi), 9 assist, 11 palle perse, 5 palle recuperate. Legnano: 17/33 da 2, 7/22 da 3, 6/13 ai liberi, 33 rimbalzi (11 offensivi), 12 assist, 13 palle perse, 7 palle recuperate. Usciti per cinque falli: Martini. Luogo: PalaMaggetti. Turno di A2: gara 3 ottavi Spettatori: 3000