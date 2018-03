Assalto con esplosivo al bancomat, a Sant'Omero e Atessa

SANT'OMERO. Una pausa di due settimane, poi la scorsa notte è tornata a colpire in provincia di Teramo la cosiddetta 'banda della marmotta', con un nuovo assalto con esplosivo ad un bancomat. L'obiettivo, centrato, è la filiale della Banca Popolare di Bari, ex Tercas, di Garrufo di Sant'Omero. È il tredicesimo colpo compiuto in provincia di Teramo con le stesse modalità dallo scorso 20 ottobre, il decimo a filiali della stessa banca. Secondo una modalità ben collaudata, i malviventi hanno fatto saltare, con una miccia a distanza, lo sportello bancomat, distruggendo buona parte della filiale e portando via in pochi secondi una somma ancora non quantificata con certezza ma che si stima non inferiore ai 30mila euro. Il boato dell'esplosione, verso le 2.30 di stamani, ha svegliato il circondario ma non ci sono testimonianze dirette sul numero dei componenti della banda o della direzione della fuga e con quale mezzo. Sull'ennesimo episodio indagano i carabinieri della compagnia di Alba adriatica.







COLPO SIMILE ANCHE AD ATESSA



Secondo bancomat nel giro di una settimana fatto esplodere la scorsa notte nell'area Frentana. Il colpo è avvenuto all'agenzia Caripe di Piazzano di Atessa verso le tre del mattino. Nell'esplosione il bancomat è stato completamente distrutto e sono stati registrati danni all'interno della struttura della banca, tra cui la caduta della controsoffittatura. Dalle prime notizie risulta che il bancomat era stato caricato per il weekend di oltre 30 mila euro. Gran parte dei soldi sono volati in aria e poi rimasti intrappolati tra le macerie. I ladri sono comunque riusciti a prendere delle banconote. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di un'Alfa Romeo 156 di colore grigio. Posti di blocco sono stati attivati in tutta la zona. Finora senza esito. Coordina le indagini il capitano della compagnia di Atessa Marco Ruffini. I carabinieri stanno visionando anche i filmati delle telecamere di sicurezza poste all'esterno della filiale dell'istituto di credito.