Delfino Pescara. Zeman e il saluto alla Serie A: «giocatori da tempo già pronti alla B»

PESCARA. Passata ormai agli archivi l'ennesima annata povera di soddisfazioni in Serie A, per il Pescara tra difficoltà e perplessità è tempo di guardare già alla prossima stagione. Confermato Zeman, il meno responsabile di un'annata che passerà alla storia come la peggiore di sempre sotto il profilo sportivo, la prima grande rivoluzione sarà nella rosa. Come confermato dallo stesso tecnico boemo, sarà necessaria una ventata d'aria fresca con pochissime conferme e tanti volti nuovi. Definiti gli ingaggi di alcuni interessanti prospetti dalla Lega Pro (il bomber Mancuso su tutti), per il patron Sebastiani la priorità sarà quella di contenere i costi e presentare ai nastri di partenza della prossima B una rosa giovane e competitiva in grado di adattarsi in fretta ai dettami tecnici di Zeman: «non c'è stato il tempo di cambiare la stagione anche se in campo con la Roma, con grandi difficoltà, si è vista a tratti la mentalità che voglio. Abbiamo costruito tanto, peccato aver sofferto troppo in difesa sulle ripartenze della Roma».

Nessun rimpianto riguardo la scelta di accettare Pescara in una situazione disperata a livello tecnico e di classifica: «sono venuto qui e davvero speravo di cambiare qualcosa nel gioco e nella mentalità. A questo Pescara serve qualcuno in grado di fare gol con regolarità. L'anno scorso c'era Lapadula, quest'anno nessuno neanche vicino al suo livello. Gilardino l'anno prossimo? Dipende da tante cose e dalle motivazioni che ha il giocatore. Molti andranno via perché non sono adatti al gioco che ho in mente».

Sul finale di stagione: «non abbiamo più l'obiettivo salvezza ma dobbiamo porci altri traguardi. Non voglio finire ultimo e punto al terzultimo posto. Fare più di quello che ho fatto era impossibile, i giocatori sin dal mio arrivo erano già preparati alla retrocessione».

La squadra nel frattempo ha già ripreso gli allenamenti al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo in vista della trasferta di Cagliari. Ufficiale la retrocessione in Serie B dopo il disastro di lunedì sera con la Roma, per il boemo sarà l'occasione giusta per valutare alcuni giovani (Coulibaly su tutti) utili per la pronta risalita nella massima serie. Da valutare Campagnaro, in terra sarda mancherà lo squalificato Biraghi.



Andrea Sacchini