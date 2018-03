Comune Montesilvano, consiglio approva bilancio di previsione 2017-2019

MONTESILVANO. 13 voti a favore, 4 astenuti e 4 contrari. Così il Consiglio Comunale di Montesilvano ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019.

Il bilancio è stato licenziato, modificato da 3 emendamenti del Pd. Il primo riguarda 30.000 euro per l’adeguamento e la manutenzione di via Tamigi. 6.700 euro sono stati destinati all’installazione della fibra ottica nelle scuole Silone, Delfico, Direzione Didattica e Rodari; mentre 2500 euro per l’acquisto di nuovi banchi. 5 gli emendamenti a firma del Movimento 5 Stelle, approvati dall'assise: 10.000 euro per l'acquisto dei giochi per bambini con disabilità per i principali parchi pubblici della città; 5.000 per l’utilizzazione di un asfalto resistente per la riparazione delle buche; 15.000 euro i fondi per la realizzazione di attraversamenti al led in via Vestina; 3.000 euro per l’acquisto di nuove foto trappole, che si aggiungono alle già esistenti, per stanare gli incivili che gettano i rifiuti senza rispettare le regole; e 20.000 euro per nuova segnaletica stradale orizzontale.

Approvato all'unanimità l'emendamento a firma del gruppo #montesilvano2019 con il quale vengono spostati 90.000 euro dal capitolo inerente le manifestazioni estive che verranno effettuate mediante un apposito bando pubblico, in favore del capitolo relativo alla sanità. Disco verde, con 3 astenuti, anche per l'emendamento relativo a 110.000 in favore del progetto di ciclopedonalizzazione di corso Umberto nel tratto tra via San Francesco e viale Europa.

«Sono diversi i punti che connotano il valore aggiunto di questo bilancio - ha dichiarato il sindaco Francesco Maragno - a cominciare dal progetto del sistema antiallagamenti, su cui stiamo lavorando da mesi per definire la soluzione ad una problematica che la città di Montesilvano vive da decenni. Abbiamo stanziato delle somme per avviare il sistema della raccolta porta a porta su tutta la zona collinare e nel quartiere PP1, forti degli ottimi risultati che la fase sperimentale che sta coinvolgendo 300 famiglie di Montesilvano Colle ci sta consegnando. Proseguiremo nell’attivazione della progettualità dello SPRAR, il Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, l’unica soluzione che ci permette di dare risposte concrete ai cittadini, gestendo in prima linea l’accoglienza dei migranti, funzione fino ad oggi delegata alle Prefetture. Solo l’avvio di progettualità, in attesa dell’approvazione da parte del Ministero, ha portato al congelamento dei flussi dei migranti sul territorio, nel rispetto delle clausole della salvaguardia».



Critici i consiglieri Pd, Feliciano D’Ignazio e Pietro Gabriele: «la politica urlata del populismo che da mesi grida insulti razzisti e xenofobi giocando sulle rabbie, le paure, i legittimi disagi dei cittadini che più di tutti stanno pagando il costo della crisi e della gestione dei flussi migratori, oggi dà dimostrazione di tutta la sua ipocrisia. Dopo mesi che la maggioranza si è dilaniata, bloccando piano spiaggia e altre delibere andate in discussione e mai approvate, “la montagna ha partorito il topolino”, ovvero un nuovo accordo programmatico che riflette in parte i punti della piattaforma di governo del centro-sinistra: gestione a bando degli eventi estivi, pedonalizzazione area commerciale, ammodernamento centro Trisi in linea con la funzione primaria attribuita dal de cuius. Per non parlare dello Sprar sul quale sin da dicembre scorso ci eravamo espressi positivamente quale strumento valido per avviare un percorso di inserimento socio-economico dei richiedenti asilo».