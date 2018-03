Pescara-Juventus da record: sold out e speranze per il futuro

PESCARA. Se non è un record poco ci manca. L'Ufficio biglietti del Pescara e la TicketONE comunicano il sold out per la gara Pescara-Juventus che si giocherà sabato alle 15 all'Adriatico "Giovanni Cornacchia".

Gli oltre 12.000 biglietti messi a disposizione per la gara di Campionato Serie A Tim, sono terminati nel giro di trenta minuti. A questi si aggiungono i 9 mila abbonati che dalla notte scorsa migliaia di persone avevano assaltato i vari punti vendita.

Diverse decine di migliaia le richieste arrivate al Pescara Calcio da tutta Italia. Verrà battuto il record di Pescara-Inter con 20.088 spettatori.



«Mi aspetto una prova importante dalla squadra, perché ci dobbiamo credere fino alla fine. Cercheremo di mettere in campo il massimo contro la Juventus. Il rammarico è poter soddisfare solo una parte delle richieste di biglietti, ma la capienza dello stadio Adriatico non ci consente altro».

Tra auspici sportivi e problemi 'logistici', il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato cosi' del prossimo impegno della squadra a margine di un convegno in città su sport e salute, con uno sguardo anche al passato e al futuro. «È stata una stagione contrassegnata da tanti contrattempi - ha sottolineato Sebastiani -. Nelle ultime due gare, con l'organico al completo, abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno. Ho chiesto ai ragazzi di lottare, perché, anche non arrivare ultimi potrebbe rappresentare un segnale importante. Credo che questa squadra abbia dimostrato di non meritare l'ultimo posto».

«Sono stati commessi sicuramente errori - ha proseguito -, scelte che in quel momento con il tecnico ritenevamo valide. Con questa ripartizione dei contributi è inevitabile che per le matricole l'obiettivo possa essere solo lottare per la salvezza. Voglio dire che quando si perde la colpa è di tutti, così come quando si vince il merito non è solo dell'allenatore».

La prossima settimana, Sebastiani sarà in Cina, nell'ambito di un progetto dell'Istituto del commercio estero (Ice): «Noi lavoriamo sempre con un occhio al futuro. Una società come la nostra non può fare diversamente, sapendo che il Pescara lavorerà con il suo staff per costruire una formazione competitiva quale sia il campionato che disputerà»