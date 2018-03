Sequestro di 10 kg stupefacenti e 3 arresti

CHIETI. Dieci chilogrammi di stupefacenti sequestrati e tre arresti in un'operazione dei Carabinieri di Chieti, a Francavilla al Mare. La droga, nove chilogrammi di eroina divisa in 18 panetti, e circa 900 grammi di cocaina allo stato solido suddivisa in due panetti, è stata trovata parte all'interno di un vano nel cofano di una Smart, parte in una valigia sequestrata in un'abitazione di Francavilla in affitto. Arrestati tre cittadini albanesi, Armando Greca, 25 anni, Moris Greca (21) e Amendea Japuaj (23). Agli arresti si è arrivati nel corso di alcuni controlli su veicoli in transito. La droga probabilmente destinata al mercato dell'area metropolitana Chieti-Pescara avrebbe fruttato quasi un milione di euro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire alla provenienza dello stupefacente. L'operazione è stata illustrata questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa a Chieti presso il Comando provinciale dei Carabinieri dal maggiore Federico Fazio, comandante della compagnia dei Carabinieri di Chieti, insieme con il tenente Maria Di Lena, comandante del nucleo operativo radiomobile della stessa compagnia.