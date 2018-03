Pescara Calcio. Sebastiani ancora contro Iannascoli: «non svendo»

PESCARA. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato della prossima imminente missione in Cina, nell'ambito di un progetto della Camera di Commercio di Pescara, e risposto all'ex ad Danilo Iannascoli che ieri aveva detto di essere ancora deciso a rilevare la maggioranza delle quote della società: «Dobbiamo guardare al mondo e il viaggio in Cina va in questa direzione. Eravamo stati in Uruguay e ora andiamo in Oriente per cercare nuovi partner ma anche calciatori che possano fare al caso del Pescara. Guardiamo al futuro con serenità anche perché dobbiamo lavorare in questo modo, trovando giovani talenti per andare avanti».

Infine l'affondo verso Iannascoli: «Avevo promesso di non rispondere più a queste domande, ma quando leggo delle cose inesatte, non posso non chiarire. E per questo dico, chi avrebbe dovuto dare una risposta ad una offerta (presentata nelle scorse settimane da Iannascoli)?. Il Pescara come società Spa non può dare una risposta, ma se una domanda viene fatta ad un socio, è il socio che risponde, ma mi viene da sorridere perché evidentemente qualcuno non vuol capire e poi Sebastiani ha il 70% delle quote è giusto che risponda io, anche perché - ha detto ancora Daniele Sebastiani - la richiesta era stata fatta al sottoscritto. Io dico che si può vendere tutto, ma confermo anche di non voler svendere, perché ogni cosa ha il giusto prezzo».

E Sebastiani ha parlato anche della decisiva gara di sabato in anticipo ad Empoli. Solo una vittoria contro i toscani, potrebbe alimentare ancora flebili speranze di salvezza per gli abruzzesi. Il patron biancazzurro è conscio dell'importanza della gara del Castellani.

«Si tratta - ha detto Sebastiani - di una gara importantissima che, in caso di successo, ci permetterebbe di avvicinarci all'Empoli e quindi continuare a sperare. È una sfida determinante così come sanno che è così il tecnico e i ragazzi e quindi andremo a Empoli per giocarcela».

Il presidente ha poi parlato di Coulibaly su cui hanno messo gli occhi le big della A: «In Italia si è sempre alla ricerca di nuovi talenti. Ma è un ragazzo che ha giocato appena due partite in prima squadra. Ha talento, ma credo che debba crescere con calma, speriamo a Pescara perché affrettare le tappe potrebbe essere controproducente».