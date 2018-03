Pescara. Cemento rosso, smantellata la banda che rubava rame

E’ scattata alle prime luci dell’alba l'operazione ‘Cemento rosso’ condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pescara per l'esecuzione di 6 misure di custodia cautelare, emesse nei confronti di cinque romeni e un italiano, indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e alla ricettazione di rame nelle province di Pescara e Chieti.

Sono stati arrestati Ciprian Paun, 31 anni, Sile-Marian Comardici, 30 anni e Gianni D’Alessandro, 50 anni di Spoltore con precedenti specifici.

L’indagine è partita a giugno 2016, dopo il controllo di una pattuglia in servizio di perlustrazione che fermò tre romeni in via Raiale nei pressi dell’ex cementificio.

Dopo una perquisizione saltarono fuori arnesi per lo scasso e sono partite le indagini.

I militari hanno accertato l’esistenza di un’associazione criminale dedita alla commissione di furti consumati in aziende delle province di Pescara e l’Aquila. Il materiale rubato, secondo l’ipotesi accusatoria, veniva poi ricettato da Gianni D’Alessandro, titolare della ditta di smaltimento rifiuti non ancora ufficialmente attiva a Miglianico.

Il capannone utilizzato era lo stesso utilizzato da Giuseppe Salvatore per la ricettazione ed il riciclaggio di rame, illecita attività smascherata sempre dagli stessi Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara nell’ambito dell’ operazione Red Sky conclusa nel 2015 con 25 arresti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, D’Alessandro si è faceva consegnare cavi elettrici, per la maggior parte delle volte già sguainati, che pagava in contanti direttamente alla banda (dopo averli pesati).

COME OPERAVANO

Singolare il modus operandi ricostruito dagli inquirenti: i malviventi giungevano in tarda serata nei pressi dell’ex cementificio; l’autista, una volta scaricati i complici a poca distanza dalla ditta, rimaneva in attesa nascondendosi solitamente all’interno del parco per fare da palo ed avvisare i complici ‘al lavoro’ nel caso in cui il vigilante di turno entrasse per effettuare un controllo nei giri d’ispezione.

Una volta asportati i cavi questi venivano nascosti nell’area retrostante lo stabile, tra le sterpaglie, ben celati, per poi essere recuperati in un secondo tempo.

La tecnica aveva lo scopo di evitare di poter incorrere in controlli, più facili in orario notturno, con la refurtiva appena asportata.

Solo la mattina successiva recuperavano il rame, portandolo al capannone di D’Alessandro.

Monitorati quindi gli spostamenti della banda e individuato il luogo della ricettazione, i Carabinieri, grazie all’installazione di una telecamera, sono riusciti a documentare lo scarico della refurtiva consegnata con puntualità svizzera, ricevendo pagamenti in contanti.

Ridottissimi i contatti telefonici tra i romeni ed il ricettatore, che avevano ideato un sistema talmente collaudato da evitare qualsiasi tipo di comunicazione.

LE STRANA TELEFONATA

Ma ciò non ha impedito ai militari di scoprire la procedura grazie ad una sola telefonata nella quale il chiamante, fingendo di non conoscere D’Alessandro, gli diceva che stava passando da quelle parti per caso ed avendo notato un capannone di rifiuti gli chiedeva se avesse una batteria. La telefonata ha subito destato l’attenzione dei militari in quanto se la conversazione fosse stata genuina il romeno non avrebbe potuto avere il numero di cellulare di uno sconosciuto.

Le incursioni al cementificio sono durate qualche settimana fino a quando i Carabinieri, accertato nel dettaglio il modus operandi, hanno deciso di intervenire.

La notte del 19 settembre 2016, un equipaggio in borghese ha seguito a distanza la Mercedes con i 5 a bordo. Il mezzo, imboccato via Raiale in direzione Chieti, giunto in prossimità dello stabilimento ha lasciato quattro uomini, visti scavalcare il muro di cinta.

A quel punto l’autista, si è allontanato, fungendo da palo mentre gli altri, come al solito, si sono messi al lavoro.

Intorno alle 4.00, terminato di caricare il rame pulito dalle guaine di plastica, mentre stavano caricando l’oro rosso sulla macchina sono stati bloccati dai militari della Compagnia di Pescara. Cinturata la zona, per i malfattori non c’è stata possibilità di fuga: ingente il bottino del furto; 47 matasse di rame per un peso complessivo di 560 kg e per un valore di mercato di circa 4000 euro.

Ancora maggiore il valore complessivo di quanto recuperato: circa 2 tonnellate di rame per un valore di circa 16.000 euro.

Sono in corso le ricerche di 3 romeni destinatari della misura cautelare al momento irreperibili