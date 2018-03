Quote Pescara Calcio, Iannascoli ci riprova: «se una trattativa si apre potrei rilanciare»

PESCARA. E’ tornato a parlare dell'offerta, presentata poche settimane fa, per l'acquisizione della maggioranza azionaria del Pescara Calcio, offerta poi respinta dall'attuale presidente del Delfino Daniele Sebastiani, il socio di minoranza del sodalizio biancazzurro, Danilo Iannascoli, presidente del Pescara calcio a 5.

«La mia offerta - ha detto - voglio precisare che non è stata respinta dalla società del Pescara ma dal presidente Sebastiani. Io ero intenzionato ad acquistarla e avevo fatto una proposta perché il presidente aveva detto che era intenzionato a venderla, poi penso ci abbia ripensato lo stesso giorno e non ha neanche aperto la trattativa, ma io sono sempre pronto, e tra l'altro ho il 30% delle quote e perciò sono in società e continuo a finanziare questa società e quindi proseguirò fino a quando riterrò opportuno farlo, ma spero di poter prendere la maggioranza delle quote. Non farò una nuova offerta perché prima non c'è stata la possibilità di continuare la trattativa, e visto che non l'ha neanche aperta, io non posso rilanciare. Nel momento però in cui lui vorrà vendere, sicuramente mi chiamerà».

Sul campionato disputato fino ad oggi dalla squadra prima affidata a Oddo e poi a Zeman, Danilo Iannascoli ha aggiunto: «È un bruttissimo campionato. Il torneo di serie A più scarso degli ultimi anni. Ci sono quattro squadre che praticamente hanno giocato un campionato a parte e lo hanno giocato malissimo, e mi riferisco ovviamente a Empoli, Palermo, Crotone e Pescara. Io lo dissi, anche quando presentai l'offerta e che feci, perché pensavo e lo penso anche oggi addirittura, che ci fosse la possibilità di salvarsi perché l'Empoli non è migliore delle altre tre squadre e quindi del Pescara, ma se le settimane passano e tu non riesci a vincere le partite, con l'Empoli che continua a perdere, è evidente che il campionato del Pescara non può essere stato bello».