Serie A. Dopo il Milan una timida speranza. Zeman: «io ci credo ancora...»

PESCARA. Con il cuore e la generosità a coprire le evidenti lacune tecniche e l'imponente differenza di organico, il Pescara ha strappato un punto importante più per il morale che per la classifica. Seppur aiutato dalla fortuna (un clamoroso autogol a favore e 2 pali colpiti dal Milan nel finale), i biancazzurri hanno dato prova di essere in grado di dare un senso al finale di stagione. Non tanto per sperare ancora nella permanenza in Serie A (il calendario e i punti di distacco dall'Empoli sono quasi una condanna), quanto per potersi togliere ancora qualche soddisfazione importante.

La bella domenica del Delfino è stata completata dal ritorno allo stadio Adriatico di Gianluca Lapadula, accolto tra gli scroscianti applausi del suo vecchio pubblico: «ringrazio tutti per l'accoglienza, per me è sempre un'emozione particolare tornare in questa regione, in questo stadio, in questa città di fronte a gente straordinaria. La cosa più importante è il ricordo che ho lasciato qui, al di là dei gol che ho realizzato e della stagione fantastica che ha riportato il Pescara in Serie A. Il mio ricordo più bello? Sicuramente la promozione dopo un momento buio».

«Sono però deluso dal risultato – prosegue l'ex attaccante del Pescara – «il Milan oggi doveva vincere. C'è stato grande rispetto per l'avversario, vogliamo raggiungere l'Europa e abbiamo tutti i mezzi per centrare l'obiettivo. Ci crediamo fino alla fine».

«Sono contento del risultato – ha invece dichiarato a fine gara il tecnico dei biancazzurri, Zdenek Zeman – «abbiamo fatto le cose per bene. Peccato non aver approfittato di qualche contropiede prezioso. C'è qualche limite ma siamo soddisfatti. Abbiamo lottato e fatto meglio sul piano del gioco. La salvezza? Finché la matematica non ci condanna noi dobbiamo crederci. La partita con l'Empoli è importante. Io ci credo ma bisogna convincere tutti gli altri a crederci ancora di più...».



Andrea Sacchini